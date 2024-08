“Todo puede pasar”: Faloon Larraguibel no descarta más destape en plataforma para adultos y confirmó millonaria ganancia

Durante la tarde de este lunes se estrenó el primer episodio de “Hay que decirlo”, en donde Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez conversaron sobre el presente de Faloon Larraguibel.

La exchica “Yingo” habló sobre su paso por el reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, en donde reveló su interés por uno de sus compañeros de encierro. De igual manera, que también se refirió a sus sus proyectos fuera del encierro, entre ellos su incursión en una plataforma para adultos.

En este contexto, es donde la chica reality comentó: “Estoy pasando un muy buen momento y tengo que aprovechar esto. Además en mis redes nunca mostré esta faceta mía, siempre salía muy normal, muy familiar, muy mamá. Incluso cuando gané la Vedetón (2012) me decían que debería mostrarme más sensual, nunca fui de subir fotos en el espejo tampoco”, expresó de entrada la exrostro de Zona Latina.

“Pero estas fotos son mucho más sensuales que lo que muestro en mis redes sociales. Además me he encargado de que sean fotos súper profesionales, con un equipo de fotografía, con outfit especiales. Eso yo no lo muestro en redes sociales”, reveló Faloon en el programa de farándula.

Las ganancias y qué se viene

Acto seguido, Faloon confirmó que ha ganado más de 10 millones en poco más de una semana en la plataforma, Faloon no descartó publicar imágenes más destapadas, pero “va a ir de a poquito”.

“Yo no sé el contenido de las demás, pero creo que me ha ido demasiado bien para lo que yo esperaba. Pero vamos a ir de a poquito, voy recién en mi segunda sesión (...) Ahora digo que no me tomaría (fotos de desnudo total), pero todo puede pasar, porque antes yo jamás me habría tomado fotos sensuales tampoco”, indicó la exchica “Yingo” en el espacio de Canal 13.