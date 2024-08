“¡Ahora me arrepiento de haber defendido a la vieja!”: Daniela Aránguiz entregó su versión sobre el conflicto con Pamela Díaz

En el estreno del programa de farándula de Canal 13, “Hay que decirlo”, la animadora Pamela Díaz desempolvó un antiguo conflicto que tuvo con Daniela Aránguiz, el cual ocasionó que no se hablaran por años. Esto sucedió en el departamento donde la última vivía con Jorge Valdivia en Sao Paulo, cuando la Fiera hizo una pregunta que no le cayó nada de bien a la “Cara de cuica” y a su exsuegra, Elizabeth Toro.

PUBLICIDAD

Ella le preguntó a Aránguiz si es que se arrepiente de algo, y le respondió que no, así que le mostró unos antiguos tuit que había escrito en contra de su suegra. La madre de Valdivia estaba presente al momento de la grabación, lo que generó un grave problema familiar.

“Y ahí ella bajó, seguramente se sintió incómoda. Y ahí miro a la Daniela y me dice ‘váyanse de aquí’. Nos echaron. Y la Paty me insultó, me dijo que cómo podía ser así si estoy de visita en una casa, que por qué siempre lo mismo. Ahí se acabó la grabación y se acabó la amistad”, lamentó Pamela Díaz.

La verdad de Daniela Aránguiz

En el programa de farándula de TV+, “Sígueme”, donde Daniela Aránguiz es panelista y ella contó su verdad. “A la Pame siempre le tuve un cariño muy grande porque antes de que pasara esto, cuando yo tuve a la Agustina, ella llegó a mi casa con regalitos, cuando alguien se porta así de cariñosa con tu hijo, uno siempre le va a tener cariño”, partió contando y aseguró que en esos años de distanciamiento, nunca habló mal de Díaz.

Llegando al meollo del asunto, le consultaron si el conflicto se originó tal como cuenta la Fiera, y Aránguiz exclamó: “¡Me arrepiento ahora de haber defendido a la vieja! Si hubiese sabido Pame, te hubiese hecho el programa entero. La hubiera echado a ella”.

Aránguiz explicó que ella arremetió en contra de su exsuegra después de que se enteró de que le prestaba la casa a su hijo para facilitarle la infidelidad con Angie Alvarado. Sin embargo, cuando Pamela y Paty llegaron a Brasil, ya había restablecido su relación con Elizabeth.

Así que cuando Pamela hace esa pregunta, la mamá del Mago le hace un desprecio y se va. Al ver esta situación, Daniela optó por proteger a su familia, se dijeron un par de insultos y echó a todas las personas. La panelista continuó con su relato, y dijo que Patricia miró a las dos mal y se fue, “después nos chucheteó bien chucheteada a las dos”, agregó.

PUBLICIDAD

“No fue algo grave, yo me puse en el lugar en ese momento de defender algo que quizás no debería haber defendido. Ahora me arrepiento”, reflexionó. “Ahora nunca le faltaría el respeto a la mamá de alguien, menos de quien era pareja mía en ese tiempo. Como soy mamá, ahora entiendo que uno siempre va a defender a sus hijos. Ahora, hay algunas cosas que sí yo no haría, como prestar la casa”, añadió.

Posteriormente, Daniela calmó las revoluciones y dijo sobre su exsuegra que “no la juzgo, ahora no cometería el error de hablar mal de ella. Una como mamá va a defender a los hijos, tengan la edad que tengan. La entiendo la respeto, es una señora de la tercera edad, no voy a caer nunca más en hablar mal y encuentro una ordinariez que las familias se metan”.