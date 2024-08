Daniela Aránguiz echó al agua a Jorge Valdivia y reveló que él escribió ofensivos comentarios sobre Coté López hace un par de años

Daniela Aránguiz nunca deja de sorprender y entregar una nueva información que deja a su audiencia con la boca abierta. Este es el caso del último capítulo de “Sígueme”, cuando ella dio un potente recado a su exmarido, Jorge Valdivia, después de que él le respondiera a una seguidora de Instagram sobre su situación familiar.

“¿Hasta cuándo me provoca? ¿Hasta cuándo me sacas de quicio? ¿Hasta cuándo haces cosas para que yo le responda? Yo no quiero responderte más. No quiero esta guerra que llevamos durante dos años, no la quiero más. No quiero hablar de ti”, le dijo al exfutbolista.

“¿Qué más quieres de mí? Ya estoy aburrida, no quiero contestarte más. No quiero que me busques el odio porque si yo publicara un solo video que tengo aquí, te destruiría. Y no es mi idea porque no quiero destruir a los que todavía te aman”, agregó.

La verdad de un cahuín de hace cinco años

El periodista Sergio Marabolí le consultó a Daniela si es que el “Mago” ahora le está respondiendo a la gente porque sabe que no puede hablar después del dictamen del juicio, y si anticipa que siga haciendo comentarios en redes sociales.

“Jorge necesita que yo le responda para él sentirse bien, y él es él”, aclaró sobre las posibles dudas de que alguien más estaba detrás de los mensajes en sus redes sociales.

Es ahí cuando desempolvó un antiguo cahuín. “Él hace muchos años escribió muchos comentarios sobre la Coté López, y después dijo que le habían robado el teléfono y que no era él. Sí era él, y sí escribió esos comentarios porque estaba pasadito de copas y empezaron a ofenderme a mí y empezó a hablar esas cosas. Lo mismo está haciendo ahora”, soltó.

En 2019, una mini polémica sucedió entre Daniela y Coté, después de que la primera criticara el look de la segunda en la Gala del Festival de Viña, asegurando que ocupaba extensiones. La empresaria desmintió esto, y sus fans comenzaron a atacar a la “Cara de cuica”, tal como consignó ADN en la época.

Es ahí cuando el “Mago” comenzó a arremeter en contra de López. “No sabía que había una carrera para ser elegante… sigue el ejemplo de tu ídola y cág*** al marido con un compañero de profesión”. Alguien le sacó en cara las infidelidades que ha cometido, y que Daniela tenía “cuernos”, ante esto el exfutbolista respondió “no tiene cuernos. Pero tu ídola se los puso a él… Bien lo mismo hará tu hija, pero por 500 lucas”.

Esto fue seguido por más comentarios en donde él ocupó términos muy ofensivos en contra de las seguidoras de Coté. La panelista de “Sígueme” salió a excusar a su marido de ese entonces, y dijo que le habían hackeado la cuenta, lo que ahora desmiente.

Comentarios de Jorge Valdivia sobre Coté López Fuente: ADN