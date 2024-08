“No quiero destruir a los que todavía te aman”: Daniela Aránguiz responde a Jorge Valdivia tras sus polémicos dichos y lanza potente advertencia

Daniela Aránguiz nuevamente se refirió a su exesposo, Jorge Valdivia, esto luego de una polémica publicación que realizó el exfutbolista en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que fue hace un par de días, el exjugador de Colo Colo respondió a las críticas de sus seguidores sobre la exchica Mekano: “La clave es ser chucheta, ahí puedes hacer todo”, fueron algunas de las declaraciones del Mago en su cuenta de Instagram.

En este contexto, es donde Aránguiz aprovechó sus minutos en pantalla en el programa “Sígueme” para hablar sobre la situación.

“¿Hasta cuándo me provoca? ¿Hasta cuándo me sacas de quicio? ¿Hasta cuándo haces cosas para que yo le responda? Yo no quiero responderte más. No quiero esta guerra que llevamos durante dos años, no la quiero más. No quiero hablar de ti. No comentes cosas que yo escribo sobre otras personas como si fueran para ti. No quiero que me sigas provocando con fotos que sabes que a mí me van a molestar”, le dijo al exfutbolista.

“Jorge, tú dices que yo te he hecho mucho daño, que te he hecho sufrir, que te he expuesto, créeme que no te he expuesto todo lo que debería haberte expuesto, todo lo que tú me expusiste durante 20 años de mi vida. Si tú eres feliz, sé feliz. No me moleste más a mí porque yo no quiero. Eso es como de una persona narcisista. Necesitar que yo te conteste para tú sentirte como bien, válido. No quiero más esto. Deja de provocarme, de escribir cosas, de contestarle a la gente que te escribe en tu muro sobre mí”, agregó.

Daniela puede destruir a Jorge Valdivia

Sobre la publicación que hizo Jorge con su hijo menor y Maite Orsini mientras estaban de paseo en la nieve, Daniela comentó que: “Yo creo que ayer (lunes) él pasó los límites y habló de lo que yo no hablo y de lo que para mí es intocable. No me voy a referir a eso porque no quiero hacer más daño. Creo que nosotros dos nos hemos hecho mucho daño y le hemos hecho daño a muchas personas que no deberían haber sufrido el daño. Pero ya llegué a un acuerdo que no iba a hablar más”, sostuvo, haciendo alusión a la querella que hizo la diputada del Frente Amplio en su contra.

“¿Qué más quieres de mí? Ya estoy aburrida, no quiero contestarte más. No quiero que me busques el odio porque si yo publicara un solo video que tengo aquí, te destruiría. Y no es mi idea porque no quiero destruir a los que todavía te aman”, cerró Aránguiz en el programa.