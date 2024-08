“Es súper lindo pero pésimo actor”: Mega recibe críticas por intérprete de Pelluco en remake de Amores de Mercado

Bastó que Publimetro informara que Pedro Campos será el actor de Mega que interpretará al querido Pelluco, y a su hermano gemelo Rodolfo Ruttenmeyer en el remake de Amores de Mercado, para que su nombre se convirtiera en trending topic de la red X.

Pero, al parecer el hijo de Cristián Campos y Claudia di Girolamo no sería de todo el gusto de los cibernautas, quienes consideraron que no esta a la altura para reemplazar a Álvaro Rudolphy en el doble rol que interpretó en la telenovela original de TVN, el año 2001.

“Me encanta Pedro Campos pero.. SE PONEN WEONES LOS DEL MEGA CULIAO.. COMO TAN IDIOTAS?”, “La pregunta no es por qué Pedro Campos será el Pelluco. La pregunta es: Por qué el Mega está haciendo (malos) remakes de teleseries de TVN”, fueron solo algunos de los comentarios.

Critican a Pedro Campos antes de interpretar a Pelluco

Incluso, otros entregaron sus propias propuestas, de quienes merecían asumir la interpretación de los hermanos gemelos que fueron separados al nacer y uno tuvo una vida de rico y otro de pobre, pero que producto de un accidente intercambiaron sus personalidades en la etapa adulta.

“¿Pedro Campos va a ser el protagonista del remake de la teleserie chilena más vista? WE ARE SO FUCKIN OVER. Si va a ser tan mala como El Señor de la Querencia, al menos pongan un protagonista que sepa actuar. Salgado, Arecheta, incluso Horton es mejor opción”, escribieron los usuarios.

Dentro de las críticas a Campos es que sería muy plano a la hora de actuar y siempre tendría la misma expresión facial.

“Pedro Campos es super lindo peeero es pésimo actor. Su expresión es la de estar entre serio y enojado todo el tiempo. Me gustaba cuando se comía al schuster no más xD”, “Pedro Campos es bien julero como actor... El remake de Amores de Mercado ...no tiene buen futuro”, fue la decisión unánime.