Kaminski le responde con todo a Willy Sabor tras feas acusaciones: “Tiene una rabia conmigo desde que le gané ...”

El panelista de “Hay que decirlo” de Canal 13, Willy Sabor destapó una situación particular que vivió con Francisco Kaminski, a quien acusó de querer quitarle sus auspiciadores, cuando ambos competían en sus respectivas radios.

“Me empezó a quitar...(empezó) a hablar con los auspiciadores. Los mismos auspiciadores me contaban. ‘Me llamó Kaminski’. Quería ofrecer la Radio Corazón por menos plata”, contó, agregando que él jamás haría algo así, porque perjudicaría a su colega.

Tras esto, le escribió para decirle que “eso no se hacía. Me da lata, porque yo conozco a su padre bombero y también empezó a cambiar con el tiempo. Me da lata ver en las noticias las estafas, que debe plata...”.

“Yo lo conozco hace mucho tiempo, cuando era notero. El desarrollo de su persona ha ido decayendo con el tiempo”, también sostuvo.

¿Qué respondió Kaminski?

Y bueno, como era de esperar, el exesposo de Carla Jara, contestó estas acusaciones, mediante una conversación con Radio Biobío.

“Es mentira, ¡cómo le voy a quitar los auspiciadores a una radio que cobra 1/8 de la Corazón, primero que todo!”, dijo a la mencionada radio.

Agregó además que “yo no vendo publicidad, ¡gano un sueldo! Y tercero, no tenía idea que Willy Sabor trabajaba en una radio en ese entonces, me llamó y se lo expliqué y si no me quiso creer es un tema personal de él”.

Por otro lado, precisó que estas declaraciones del locutor, tendría su origen en la entrega de un premio. “Él tiene una rabia conmigo desde que le gané en el Copihue de Oro como mejor locutor radial, desde ahí que me cuentan que habla mal de mí”, aseguró.

“Me da igual lo que piense o hable porque habla más mal de él que de mí. Yo le deseo lo mejor y que le vaya bien en este nuevo trabajo”, afirmó Kaminski sobre Willy Sabor.