“Lágrimas de cocodrilo” y “falsos”: Angélica Sepúlveda criticó con todo la eliminación falsa de Michelle Carvalho en “Gran Hermano”

Angélica Sepúlveda reaccionó a la falsa eliminación de Michelle Carvalho en el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, lanzando fuertes dardos a los participantes que en estos momentos se encuentran en el encierro de CHV.

Cabe recordar que durante la última transmisión del programa, la brasileña tuvo que abandonar la casa tras contestar el teléfono rojo. Eso sí, minutos antes, Diana Bolocco reveló que todo se trataba de una misión secreta que tenía que cumplir la influencer para poder ganar una comida para todos.

Sin embargo, Michelle se la jugó con todo y entre lágrimas abandonó la casa, provocando el llanto desconsolado de varios de sus compañeros, entre ellos el de Chama.

“No entiendo. No sé si es broma o no, pero si es así y si decidieron así, y el público lo quiso así, ok. Yo recuerdo que había dicho acá en algún momento que si yo estuviera haciendo algo muy malo, estuviera muy mal, preferiría que me sacaran, pero no pensé que iba a ser así tan pronto tampoco”, dijo Michelle, notablemente afectada.

“Me da mucha pena. Estaba creando lazos acá, amistades. La verdad no pensé que me iba a ir tan pronto, pero si dicen que fue pura coincidencia y bueno, me toca ir, bueno me tengo que ir nomás. Agradezco la oportunidad de haber estado acá, de haber conocido gente, quizás no me llevé tan bien con algunos, pero siempre fui 100% yo y me voy grata por la oportunidad y de haber conocido gente nueva y poder quizás establecer esas amistades afuera”, fueron parte de las palabras de la chica reality antes de abandonar la casa.

La reacción de Angélica

Esta escena provocó la reacción de la “Fierecilla de Yungay”, quien no dudó en criticar a los participantes que lloraron la partida de Michelle.

“Que bueno haber visto lo fácil que es para ‘ese grupito’ derramar lágrimas de cocodrilo. Falsos, nadie les cree y lo peor es que manteniéndolos como los ‘favoritos en la pantalla’ van perdiendo público todos los días”, expresó a través de su cuenta de Instagram, adjuntando emojis de una cara vomitando.