“Me creerían si les digo”: Kel Calderón reveló que dio un importante paso en su relación con Renzo Tissinetti

La relación amorosa entre Kel Calderón y Renzo Tissinetti está en su mejor momento, y es que la pareja tomó una decisión y dieron un importante paso en su romance.

Cabe recordar que la influencer y el chef ya llevan dos años de relación, ahora tomaron una decisión trascendental que cambió su dinámica desde hace unos días: se fueron a vivir juntos.

Fue la misma hija de Raquel Argandoña quien compartió la información con sus seguidores y seguidoras en Instagram, mediante la dinámica de preguntas y respuestas.

“¿Planes de vivir juntos con el boyfriend (novio)?”, le consultó uno de los cibernautas. A lo que Kel respondió: “¿Me creerían si les digo que estamos viviendo juntos hace tres semanas?”, reveló.

Además, comentó que ha sido un periodo de adaptación para ella, ya que es primera vez que da este importante con uno de sus pololos.

“Es mi primera vez viviendo con alguien desde que me fui a vivir sola a los 26, así que Renzo tendrá que saber tenerme paciencia”, detalló.

Historia de Kel Calderón | Instagram

El futuro de Kel Calderon

Hace solamente un par de semanas, la hija de “La Quintrala” aprobó su tesis de grado en la carrera con nota 6.0 y ahora se encuentra a la espera de su tituación para finalmente convertirse en una abogada.

En este contexto, es donde Kel habló sobre sus planes a futuro una vez que haga el juramento en la Corte Suprema de Justicia y que rama le gustaría trabajar cuando comience a ejercer.

“Este semestre estoy ocupada con muchas cosas en Chile, así que no me tocará viajar mucho”, explicó de entrada a Página 7.

“Pero el segundo semestre lo tengo bastante copado con viajes, así que voy a dejar mi cartón y el próximo año empezaré a hacer cosas que tengan más que ver con Derecho”, dio a conocer.

En este sentido, precisó que “tengo muchos amigos de mi universidad con los que siempre tuvimos el sueño de poner nuestro propio estudio y manejar nuestros casos y clientes, así que por ahí comenzar a meterse un poco”.

“Mi papá se jubiló y lo único que quiere es que alguien se haga cargo de su estudio, pero yo siempre le digo que no”, compartió sobre Hernán.

Respecto del área del ejercicio legal a la que le gustaría dedicarse, Calderón comentó: “Me encanta el derecho penal, es lo que más me gusta”.

“Sé que la mayoría de las personas en mi entorno se dedican al derecho comercial, aunque mi papá, por ejemplo, se dedicaba al derecho de familia, pero no, yo hice mi práctica en la Fiscalía Metropolitana Sur y eso es lo que más me apasiona, a lo que me dedicaría”, enfatizó Kel.

“Me gusta mucho la criminología, es que cuando te llama eso, estoy frita, me gusta mucho también litigar. Entonces, me gusta más esa área que estar en la oficina con eso”, cerró al medio ya citado.