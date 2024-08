Pamela Díaz aclara supuesto romance con Marcelo Salas y envía mensaje a Carla Ballero: “Si vuelve a comentar algo así...”

Haciendo honor al nombre del programa, los integrantes de Hay que decirlo le pidieron a la animadora Pamela Díaz que contará toda la verdad respecto al supuesto romance que tuvo con Marcelo Salas, según la información que entregó Carla Ballero.

“No es primera vez que están juntos, es un reencuentro. Cuando Pamela Díaz sale del reality se encuentran y comienzan a salir, y desde entonces no han dejado de salir”, contó la hermana de Álvaro Ballero en Sígueme.

Pero, según palabras de La Fiera todo sería una absoluta mentira e incluso aseguró que fue la exMorandé con Compañía quien habría viajado con el Matador a Argentina.

“Nunca me había prestado para hablar algo de Marcelo Salas, es mi primera vez.

“De que salieron ellos (Carla y Marlo) tengo entendido que ellos salieron un tiempo y de hecho se fueron a Argentina. Dicen que salieron, pero de ahí hay que preguntarle a Carla Ballero si es que es verdad o mentira. Si es que de verdad fue a Argentina y se juntó con él”, respondió, haciendo alusión que “es súper fácil”, especular.

Pamela Díaz responde a rumor de romance

Tras ello, recalcó que “no me han visto con él, segundo no me he juntado con él y tercero, cuando salí del reality me puse a trabajar desesperadamente y de hecho estoy sola”.

Respecto al motivo de la vinculación, explicó que “porque seguramente me llevé bien con él un tiempo pero obviamente hay un interés de que nos vean juntos porque yo no me he encontrado con él, es más si me encuentro con él es obvio que me van a sacar una foto”.

Finalmente, le envió una directa advertencia a Carla Ballero.

“Yo no tengo mala onda con Carla Ballero, ella mintió no lo voy a llevar a Tribunales pero sí le dije que si vuelve a comentar algo así no voy a ser tan buena onda”, sentenció.