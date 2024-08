“¿Habló de mí o Yamila Reyna?”: Pamela Díaz reacciona a las palabras de Jean Philippe Cretton con respecto a su relación

Pamela Díaz no quiso quedar ajena a las declaraciones de su expareja, Jean Philippe Cretton, y lanzó una particular frase tras escuchar las más recientes declaraciones del comunicador sobre su antiguo romance.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que en su reciente entrevista con Luis Jara para el programa “Al piano con Lucho”, Jean-Philippe contó por qué decidió hacer pública su relación con Pamela Díaz.

“Me enamoré perdidamente... Privilegié mis sentimientos. Estuve muy enamorado, entonces como que no barajé mucho otras opciones que no fueran jugármela por mi mujer en ese momento”, fueron parte de las palabras de Cretton en aquel momento.

Tras la reacción de Pamela, quien también aseguró que se sintió de la misma manera que Jean, el comunicador contestó: “Bueno, eso fue un hecho. Fue lo que verdaderamente pasó, así que ninguno de los dos está mintiendo”, dijo en una conversación con Página 7, la cual fue mostrada en el más reciente de “Hay que decirlo”.

De igual manera, en el video Jean se refiere a las opciones de retomar un romance con Díaz. “Hoy día yo estoy en otra cosa. Estoy disfrutando mi pega, y ella también. Son rutas distintas, caminos distintos”, sostuvo el músico.

¿Qué dijo La Fiera?

En tanto pasaban las imágenes en la pantalla de Canal 13, Pamela se encontraba con su rostro completamente serio mientras que sus compañeros de programa bromeaban con la situación y dijeron que había sido “una encerrona” en su contra.

“¿Habló de mí o Yamila Reyna?”, preguntó la mujer muy a su estilo, provocando las reacciones de los presentes, quienes gritaron un “oh” al unísono.

Cabe recordar que La Fiera mencionó el nombre de la rostro de TVN debido a los fuertes rumores sobre que después de que Jean y ella terminaron, el comunicador habría comenzado una relación con la argentina, hecho que hasta el día de hoy es negado por ambos.