“No cambies y no te dejes manipular, y menos por un h… así”: Guarén aconseja a Fran Maira tras cuestionables actitudes de Austin Palao en “¿Ganar o Servir?”

En la más reciente fiesta de “¿Ganar o Servir?, Austin Palao y Fran Maira protagonizaron una fuerte discusión tras una tensa actividad en donde salieron a la luz varios trapitos sobre el peruano.

El primero fue que habría tenido una noche de pasión con Gala Caldirola justo antes de entrar al encierro de Canal 13 y el otro, es que aseguran que Faloon Larraguibel aún estaría interesada en el cantante. Esto último provocó una discusión entre ambas participantes del reality, hecho que molestó a Austin.

“Cuando detecto conductas infantiles me alejo”, argumentó Palao, asegurando que Maira tiene actitudes demasiado impulsivas.

“Me parece feo que estés callándome porque cuando tú hablas nadie te interrumpe, no me meto. Siempre tienes la razón y nunca te pones en el lugar del otro”, le contestó duramente Fran, quien se mostró en desacuerdo con las palabras de su -supuesta- pareja.

Las palabras de sus amigas

Acto seguido, Fran fue directamente a contarle la respuesta que le dio Austin sobre el conflicto a sus amigas, Valentina Torres y Oriana Marzoli.

“No cambies y no te dejes manipular, y menos por un h… así. Es un hombre muy inseguro, que demuestra mucho o que se guarda mucho y controla a las personas que tiene al lado. Si te ve insegura te va a tratar de manipular y va a ser el típico que cuando se enoja contigo se lleva bien con todo el mundo. Es machista, es manipulable entre los hombres, porque Pangal lo tiene como marioneta, y por eso con una mina siente un control, porque es hombre”, diagnosticó Guarén con sinceridad.

“No te sientas insegura estando con alguien que te potencie la inseguridad. No puedes estar con alguien así. Cuando estés con alguien que te hace sentir bien, segura, que te deja ser tú, esa es la persona. Si te estás apagando para actuar de una forma por alguien más, chao. Si no le pones un límite, después va a ser difícil, van a chocar mucho”, le aconsejó a su amiga.

Por su parte, Oriana estuvo de acuerdo con las palabras de la exTierra Brava, asegurando que durante este tiempo ha visto cómo le han afectado los dichos de Austin sobre su personalidad.

“Cambiaste un montón, antes eras divertida. Y no es que te manipule o no, tienes que ser tú. A él le encantas, yo pongo las manos al fuego que le encantas, te ve y se muere”, le dijo a Maira.

En tanto, Austin también hablaba de la situación con su amigo Pangal Andrade, en donde aseguró que Maira “es impulsiva. No me gusta que se deje llevar por sus emociones, ese tipo de cosas no están bien. Pero también entiendo que es una niña”, sostuvo el peruano.