“No sé por qué habrá inventado algo así en su locura”: Loreto Aravena responde a conflicto con Héctor Morales

La actriz Loreto Aravena, pareja de Maximiliano Luksic, se refirió a la polémica que tuvo años atrás con su compañero de la teleserie Soltera otra vez, Héctor Morales, quien la acusó de haber influido en su despido de Canal 13, luego que criticara a los medios de comunicación por la cobertura que le dieron al estallido social.

PUBLICIDAD

En conversación con el programa Que te lo digo, la intérprete de Claudia Herrera en la serie Los 80, aseguró que ella jamás hubiese hecho algo así y que no entiende la “locura” que pasó por la mente de su excompañero del área dramática.

“Lo de Héctor es completamente falso. Nunca más volvimos a hablar, pero no sé por qué habrá inventado algo así en su locura, no sé por qué nunca me contestó el teléfono. No sé cómo alguien puede creer que yo tenga una intención así”, aclaró, señalando que su versión no es “creíble”.

“Por último, si me hubiese quedado en su puesto sería más creíble su versión”, agregó Loreto Aravena.

Finalmente, recalcó que ella nunca ha tenido el poder de pedir el despido de alguien o de interceder para conseguir la salida de un colega. “No es así. Nunca he tenido el poder de nada, más que en mi casa, de mandar a mi hija y al perro”, concluyó.

Revisa el momento aquí (1:26:00)

¿Qué dijo Héctor Morales?

“El hijo del dueño del canal, no había visto el vídeo en el que yo había participado cuestionando los medios de comunicación en su entrega de información durante octubre. Entonces su pareja actriz (Loreto Aravena) me pidió el vídeo para ‘publicarlo’ y al otro día estaba fuera”, contó el año 2020.

PUBLICIDAD

La actriz por su parte le respondió en la misma publicación, asegurando que ella no tenía ninguna responsabilidad.

“¿Qué onda Héctor? ¿De qué estás hablando que no hablas primero conmigo? Te estoy llamando a tu celular. No entiendo qué pasa ni por qué escribes esto. Pero estás mal informado y haces una ‘funa’ sin prueba alguna y sin preguntarme”, se defendió Aravena en aquella oportunidad.