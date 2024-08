“Prefiero tomar que consumir...”: La respuesta sin filtro de Sergio Rojas contra Willy Sabor por comentario sobre el alcohol

Sergio Rojas respondió con todo a Willy Sabor, luego que el ahora panelista de “Hay que decirlo” lo tratara de “curado”. Si bien, no lo dijo con nombre y apellido, el periodista y animador de “Que te lo digo” entendió que el mensaje claramente era para él.

La polémica se remonta cuando Willy Sabor dijo en un podcast que un animador muy querido por las abuelitas, había saludado a unas seguidoras y después se lavó completamente con alcohol gel, como dando a entender que se limpió tras el contacto físico con las mujeres. En ese momento, tampoco dijo que se trataba de Francisco Saavedra, pero todos supusieron que se refería a él.

Tras ello, Sergio Rojas se contactó con Pancho Saavedra, quien le comentó que no le parecían bien los dichos de Willy Sabor.

Acto seguido, en el programa “Hay que decirlo”, Saavedra le preguntó directamente a Sabor sobre sus palabras y él aseguró que se refería a otra persona y culpó a Rojas de armar el escándalo.

“Panchito, tú estás tan urgido, y la cuestión no es así. De partida, no eres tú. Aquí, la única persona que es culpable de todo esto no trabaja en este programa y tiene graves problemas con el alcohol. Yo creo que cuando hizo eso, estaba curado. Basta con el temita, estoy hablando en serio porque me están culpando de algo”, se defendió el locutor radial.

Sergio Rojas responde con todo a Willy Sabor

Ante esto, Rojas entró en cólera y respondió con todo.

“Le quiero decir a Willy que hice dos live (de Instagram) pasado de copas y no es algo que me vanaglorie. Pero, prefiero tomar, que consumir drogas. Prefiero tomar, que robar. Prefiero tomar, que tratar de abusar de mis colegas no pagándoles para que vayan a mis programas, como lo hiciste con la Paty Cofré. Una mujer que necesitaba el dinero y que tú, aduciendo a una amistad que ella desconoce, la invitaste y te molestaste porque ella no fue”, disparó al final de su programa.

“Entonces, preocúpese de lo suyo. Porque, si yo he tomado, me he tomado lo mío. Y no tire el poto pá las moras, porque si usted quiere hacer espectáculo, hágalo a cara limpia. De lo contrario, es una mariconada Willy. Si vamos a hacer tele, hagámoslo a cara descubierta y sino dedíquese a seguir cantando el léon hasta los 108 años, que es la única gracia que tiene”.

Finalmente, le recomendó que al hablar lo haga con pruebas, porque sino “le va a pasar lo mismo que con Lucho Jara, como te pasó con Pancho Saavedra y ahora te pasa conmigo. Incluso te pasó con Faloon Larraguibel que tuvo que desmentirte al aire”.

