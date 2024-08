“Que busque a alguien más con quien pelear”: Fran García-Huidobro responde a Seba Ramírez tras comentario sobre pago de sueldos

Francisca García-Huidobro respondió a Sebastián Ramírez, quien le refregó en la cara que gracias a él ella había recibido su sueldo por trabajar como panelista en la primera temporada de Gran Hermano Chile.

A raíz de esto, la dama de hierro de la farándula le contestó de vuelta y le mandó a decir que pelee con otra persona y no con ella que lleva casi 30 años trabajando en televisión.

“Ay por favor... Sin comentario alguno, qué bueno que escucha el podcast y solo decir que mi sueldo jamás lo pagará él... mi sueldo me lo vengo ganando hace casi 30 años, que busque a alguien más con quien pelear”, consignó Que te lo digo.

Todo partió luego que la animadora señalara que Seba Ramírez era un peligro público y que ella jamás lo volvería a contratar para un reality.

Ahí, Tatán, le recordó que cuando compartieron en el panel fumaban juntos en comerciales y que incluso ella le coqueteaba, preguntándole si la encontraba linda.

“Fran García, te recuerdo que gracias a mí pagaron los sueldos de todo el equipo de ‘Gran Hermano 1′ (lo iban a sacar del aire). No seas mala agradecida y deja de hablar de popin. Te recuerdo también que por algo hicieron ‘Gran Hermano 2′ porque fue un éxito GH1 gracias al mejor”, le escribió en una historia de Instagram, para luego contar en un video lo que ocurría detrás de cámara en CHV.

Las palabras de Fran contra Ramírez

“Entiendo que Michelle Carvalho ha sido la más mala de todas, la que más contenido da, y el otro niño, a quien no tolero. No lo tolero. Yo a ese hombre no lo metería a un reality, aunque creo que es más peligroso que esté en la calle a que esté encerrado”, contó en su podscast con Ingrid Cruz.