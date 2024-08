“Dijo que Pangal le tiraba onda”: Luis Mateucci desclasificó supuesta confesión de Pamela Díaz antes de entrar

En el último capítulo de “Ganar o servir”, el argentino Luis Mateucci tuvo una interesante conversación con Oriana Marzoli durante la madrugada. Una conversación que partió sobre Facundo González pasó a otro de sus compañeros, el capitán de Soberanos, Pangal Andrade.

Él comenzó a hablar sobre una reunión que tuvo con más personas, que incluye a Pamela Díaz, y desclasificó un supuesto coqueteo entre la Fiera y el capitán de su equipo rival. “Antes de entrar hicimos un asado, la Pamela dijo que el Pangal le tiraba onda”, aseguró.

“Me quiso mostrar un mensaje. Yo le dije ‘no, para qué’”, agregó el argentino.

Luis Mateucci Captura: Canal 13

Pamela Díaz llegará a encarar a Luis Mateucci

En el capítulo de este domingo se emitirá la esperada entrada de Pamela Díaz al reality de Canal 13. Ella llegará tras ser anunciada como “La verdadera reina está por llegar”. Acto seguido, un helicóptero apareció en el perímetro de la hacienda, y aterrizó.

La puerta se abrió y descendió la Fiera. Botota Fox, Faloon Larraguibel y Gala Caldirola se acercaron extasiados a saludar a Pamela.

Esta llegada no iba a ser así no más, ya que en la noche llegó Karla Constant, quien comenzó a entrevistar a la Fiera a las horas de su arribo y su primera pregunta fue sobre su recibimiento. “Bien con un grupo muy buena onda todos, y otro grupo medio especial que no esperaba más de ellos. Con ciertos personajes no me llevo bien, ni tampoco espero llevarme bien”, aseguró.

Constant le preguntó directamente por su relación con Luis Mateucci, con quien tuvo numerosos conflictos en “Tierra Brava”. Ella fue tajante sobre su opinión de él, “encuentro que es un chanta, mentiroso. Siempre ha sido un pelador, y las veces que le di la opción de decírmelo en la cara, es un cag**”.

La actividad se puso más sabrosa ya que la animadora le mostró las tres sillas que tenían instaladas, y le dijo a Pamela Díaz que llamara a tres integrantes para encararlos. La Fiera, con un gran sentido del espectáculo, llamó a Luis Mateucci, Facundo González y Oriana Marzoli. Todo esto se verá el próximo domingo 11 de agosto en Canal 13.