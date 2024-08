“Me estás juzgando”: Austin Palao se molestó con Fran Maira tras revelar que hizo un trío en antigua relación

La relación de Austin Palao y Fran Maira sigue en medio de una crisis, y es que nuevamente protagonizaron un tenso momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

Todo comenzó cuando la pareja se encontraba hablando de sus gustos junto a Sábelo y Oriana Marzoli, quien comentó que el joven quisiera hacer un trío con Gala. Ante eso, la exGran Hermano comentó: “Todos hemos hecho tríos alguna vez”.

“Yo no. Soy bastante conservadora, no me atrae eso, no quiero que nadie toque a mi novio”, confesó Oriana, quien ha demostrado en varias ocasiones que esto es real. En tanto el peruano contestó que él tampoco ha realizado uno.

Al notar que Austin la miraba extrañado, Fran le contó al peruano que ella lo hizo cuando era más joven. “Pero no te dije con quién, pero fue hace muchos años (...) fue hace cuatro o cinco años”.

“Cuando era más chica tuve una pareja que me obligaba a hacer cosas. Yo accedí, pero muy incómoda”, rememoró, intentando explicar el contexto de la situación a Palao, quien no quería conversar con ella, de hecho, ni siquiera la miraba a la cara.

“¿Ahora me miras distinto?”, le consultó Fran, a lo que el cantante contestó: “¿Tendría que mirarte distinto?”, consultó en un tono bastante serio.

“No te deberías enojar por eso, siento que no es justo. Me estás juzgando”, le reclamó Fran, quien contó con el apoyo de Oriana en esta pasada.

No es el primer conflicto de esta semana

Cabe recordar que en el episodio anterior de “¿Ganar o Servir?”, Fran y Austin habían tenido otra discusión luego de que el peruano le dije que le molestaban ciertas actitudes que tuvo en una actividad, en donde aseguraron que Faloon Larraguibel aún estaría interesada en él.

Acto seguido, Maira le contó a sus amigas la situación, quienes le aconsejaron con respecto a estas particulares reacciones que tiene Palao con ella.

“No cambies y no te dejes manipular, y menos por un h… así. Es un hombre muy inseguro, que demuestra mucho o que se guarda mucho y controla a las personas que tiene al lado. Si te ve insegura te va a tratar de manipular y va a ser el típico que cuando se enoja contigo se lleva bien con todo el mundo. Es machista, es manipulable entre los hombres, porque Pangal lo tiene como marioneta, y por eso con una mina siente un control, porque es hombre”, diagnosticó Guarén con sinceridad.

“No te sientas insegura estando con alguien que te potencie la inseguridad. No puedes estar con alguien así. Cuando estés con alguien que te hace sentir bien, segura, que te deja ser tú, esa es la persona. Si te estás apagando para actuar de una forma por alguien más, chao. Si no le pones un límite, después va a ser difícil, van a chocar mucho”, le aconsejó a su amiga.

Por su parte, Oriana estuvo de acuerdo con las palabras de la exTierra Brava, asegurando “cambiaste un montón, antes eras divertida. Y no es que te manipule o no, tienes que ser tú. A él le encantas, yo pongo las manos al fuego que le encantas, te ve y se muere”, le dijo a Maira.