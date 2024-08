¿Vuelve Valdivia con Daniela Aránguiz?: La predicción de Vanessa Daroch en “Hay que decirlo”

A pesar que Jorge Valdivia se ve de lo más enamorado de Maite Orsini y le entregó todo su apoyo en tribunales durante la demanda que la diputada interpuso conta Daniela Aránguiz, la tarotista Vanessa Daroch aseguró que el exfutbolista volverá a buscar a su exmujer y madre de sus hijos.

Así lo contó en el nuevo programa de Canal 13, Hay que decirlo, donde incluso reveló que hasta Jean Philippe Cretton intentará reconquistar a Pamela Díaz.

Según contó Daroch, ni las mediáticas peleas ni declaraciones cruzadas por redes sociales impedirán que el matrimonio vuelva a estar junto.

“La primera carta es de la celebración, o sea, los dos felices. Si estamos hablando de un regreso, podría ser”, señaló tras lanzar una tirada de tarot.

Pero, aclaró que no será ella quien lo busque, sino que Valdivia regresará con la cola entre las piernas.

“Esta vuelta no será por parte de Dani, será de él, él la busca. Lo va a hacer luego. Yo creo que la carta del agotamiento, el agotamiento de la relación de Jorge (¿Maite Orsini?) hará que él regrese, es un agotamiento por fuera, no más”, agregó.

Sin embargo, aclaró tampoco será una tarea fácil ara Valdivia, puesto que han pasado muchas cosas tras la separación, pero según le dijeron las cartas, ellos aún mantienen “los lazos”.

Igualmente, Daroch advirtió que esta reconciliación podría ser compleja y no tan pronto, puesto que han pasado muchas cosas entre ambos en el último tiempo, pero sí hay cosas que tienen en común que los volverían a unir.

“Hay muchas cosas que los podrían mantener juntos, pero no es el momento. Está todo muy revolucionado”, sentenció.

La última pelea de Aránguiz y Valdivia

“¿Hasta cuándo me provoca? ¿Hasta cuándo me sacas de quicio? ¿Hasta cuándo haces cosas para que yo le responda? Yo no quiero responderte más. No quiero esta guerra que llevamos durante dos años, no la quiero más. No quiero hablar de ti. No comentes cosas que yo escribo sobre otras personas como si fueran para ti. No quiero que me sigas provocando con fotos que sabes que a mí me van a molestar”, le dijo al exfutbolista.