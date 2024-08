¿Qué dijo Pamela Díaz que despertó la furia de Oriana?: La Fiera reveló el origen de la mala onda entre ellas

Este domingo se emitirá el esperado arribo de Pamela Díaz al reality de Canal 13, “Ganar o servir”, en donde se ha rumoreado hace meses que tuvo un fuerte conflicto con Oriana Marzoli, quien resulta ser la nueva pareja del hombre con quien tuvo un efímero affaire en el verano, Facundo González.

PUBLICIDAD

El avance del capítulo fue discutido en el panel del programa de la Fiera en la misma señal, “Hay que decirlo”, y la animadora partió comentando el origen de la mala onda entre ambas. Todo comenzó el año pasado antes de que Díaz se encerrara en “Tierra Brava”, le llegó el rumor que Oriana Marzoli y Manelyk González ingresarían también.

Ella comentó esta noticia en su programa con Rodrigo Gallina y Joaquín Méndez en Loop TV. “Yo pensé que ellas dos iban a entrar al reality, a mí por supuesto me habían llamado y yo ya estaba casi lista (...) La cosa es que Joaquín me pregunta qué pasa si entra Oriana o Manelyk”, recordó.

“Yo dije que ‘la chiquilla de México, no la conozco mucho, pero la encuentra muy divertida y mucho más power que Oriana’. Porque de hecho, es mucho más pesada que Oriana. Es una mina con quien me costaría mucho más discutir... con la Oriana es más fácil porque es más cabra chica”, señaló.

“Aparte dije que la que entre obviamente va a estar como segunda, porque dos princesas no pueden estar en el mismo castillo, y yo siempre soy la mejor. Eso fue lo que yo dije, obviamente le llegó y ella hace un live de diez minutos agarrándome para el leseo, que yo acá y los lentes, sus tonteras de siempre de pendeja. Nunca más la vi hasta el reality, pero está enojada a morir”, agregó.

¿Es una buena rival para la Fiera?

La periodista Cecilia Gutiérrez le consultó si es que ha sido la mejor contrincante que ha tenido en los realities, y Pamela respondió que no. “Es cansadora. Lo que pasa es que tiene un tono de voz que no te suelta. ¿Hay cachao como cuándo los chihuahuas (ladran)? Tú esperas el silencio y sigue, sigue”, reveló.

“Lo otro, que es súper ofensiva. En el tema que todavía se queda como en el pasado, como en algunas situaciones físicas o cosas así, que obviamente la producción tiene que pararla. Después hay cosas con las que te saca de quicio, te puede decir ‘tonta, tonta, tonta’, puede estar 10 minutos así. Todos terminan cansándose”, agregó.

En esa misma línea, Pamela Díaz aseguró que no tiene la mecha corta, y para justificar esta respuesta dijo que “a mí puedes estar tres horas gritándome, cuando yo me siento cómoda para atacarte, jodiste, no tienes posibilidad de pararte. Yo soy una persona que me gusta observar cuando discuten, yo peleo tranquilo, no grito”.