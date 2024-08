Daniela Castro sorprendió con osado cambio de look: dejó atrás su cabello rubio

Este fin de semana, Daniela Castro sorprendió a sus seguidores con un osado cambio de look. A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de Tierra Brava se despidió de su icónica melena rubia y le dio la bienvenida a su nuevo e impactante pelo rojo.

En sus historias de Instagram, Daniela se mostró entusiasmada y un poco nerviosa por este drástico cambio. “Aquí estoy, guapirulis, ¡pelo rojo! En mi vida me había teñido el pelo de otro color que no sea el mío. Lo tenía rubio en algunas zonas para que se viera más claro”, compartió la influencer, quien luce ahora un tono cobrizo que resalta su personalidad y estilo.

La también exparticipante de MasterChef recordó una anécdota de su infancia relacionada con el color de su cabello. “La única vez que experimenté con el color de mi pelo fue cuando me teñí las puntas de verde, pero nunca había hecho un cambio tan radical como este”, confesó.

Si bien Daniela admitió que, aunque le encanta su nuevo look, le ha costado acostumbrarse a verse en el espejo. “No sé qué hice, me encanta eso sí, pero me cuesta acostumbrarme”, expresó, mostrando una mezcla de emoción y sorpresa ante su propia osadía.

El cambio de imagen de Daniela no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente llenaron sus publicaciones de elogios y muestras de apoyo. Comentarios como “Qué linda, Dani, me encantó”, “Totalmente la colorimetría”, “Qué lindo tu nuevo color de pelo, te quedó muy bonito y te da más luminosidad a tu rostro”, y “Hermosa te ves”, inundaron su perfil. La respuesta positiva de sus fans parece haber reafirmado la decisión de la influencer de atreverse a algo nuevo.

Dani Castro y su quiebre con Guarén

Hace apenas unos días, surgieron rumores sobre el fin de la amistad entre Daniela Castro y Valentina Torres, más conocida como “La Guarén”. Durante una conversación en el reality Ganar o Servir, La Guarén comentó a su exmejor amiga Fran Maire sobre el distanciamiento con Daniela.

Cuando Fran le preguntó si ya no eran amigas, Valentina respondió, “Hue…, pasaron una serie de hue…”, insinuando que hubo situaciones complicadas que llevaron al quiebre, aunque no quiso dar detalles en cámara.