Luis Jara rinde homenaje a Mon Laferte con cover de “Tu falta de querer”

Este lunes, Luis Jara sorprendió al lanzar su propia versión de la icónica canción de desamor “Tu falta de querer”, originalmente interpretada por la destacada Mon Laferte. Este nuevo sencillo forma parte de su más reciente álbum titulado “Latin Swing”, en el que el artista busca rendir homenaje a algunos de los grandes éxitos de la música latinoamericana, impregnándolos con su propio estilo.

La elección de “Tu falta de querer”, canción lanzada por Mon Laferte en 2015 y que rápidamente se convirtió en un himno del desamor, no fue casual. Según Jara, el tema siempre le ha parecido “una canción potente y cargada de emociones”, y sintió la necesidad de llevarla a su terreno musical.

“Es una nueva versión de un éxito tan potente como ‘Tu falta de querer’ que cuando se hace con respeto, cariño y con la calidad que se realizó, es un regalo para todos”, destacó el artista en una reciente entrevista.

El sencillo ha sido producido en una delicada y suave versión bossa nova, contando con la colaboración del reconocido productor Humberto Gatica. Gatica, quien ha trabajado con gigantes de la música como Michael Jackson, Céline Dion y Andrea Bocelli, expresó su satisfacción por el resultado final, elogiando la interpretación de Jara y el arreglo que permitió dar un nuevo aire a la canción sin perder su esencia. Pero la producción del sencillo no se detuvo ahí. Luis Jara trabajó junto a la Filarmónica de Budapest.

La reacción de Mon Laferte

La noticia de la re-versión no tardó en llegar a oídos de Mon Laferte. Según relató Luis Jara, tras terminar la grabación, decidió compartir el resultado con la propia cantante, quien en ese momento se encontraba en México. “La terminé de grabar y la he escuchado cientos de veces. Pero tuve la opción de mandársela a ella, ella estando en México y me devolvió el llamado telefónico. Yo me acuerdo que estaba en Miami y hablamos mientras ella estaba en su casa. Siento que me dio su consentimiento y su cariño”, contó Jara.

Laferte no solo aprobó la versión, sino que además mostró su gratitud y admiración por el trabajo de Jara. “Me dijo ‘Lucho, esta versión es hermosa, gracias por haber grabado mi canción’. Fue muy humilde en su llamado y espero que cuando esta canción la conozca el público, se emocionen porque es una gran versión”, detalló el artista nacional.