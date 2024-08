“A mí no me interesa ser su amiga”: Pamela Díaz reveló el motivo de su mala onda con Fran Maira tras su llegada a “¿Ganar o Servir?”

Pamela Díaz llegó con todo a la casona de “¿Ganar o Servir?”, y es que la nueva participante del reality de Canal 13 no dejó títere con cabeza en sus primeras horas dentro del encierro.

Una de estas personas fue Francisca Maira, con quien hace unos días se reveló que no hay buena onda entre ambas por un conflicto que ocurrió afuera y que habría sido el detonante del quiebre entre la exGran Hermano y Valentina Torres, más conocida como “Guarén”.

“Salió del reality y nunca más me pescó. Y ahí empezaron a pasar cosas que no son tan graves, pero que en una amistad no van (...) En un momento la Aránguiz y la otra me humillaron brígido y ella no me defendió. Por eso yo me enojé, es eso”, contó Maira hace un par de días, refiriéndose a Pamela.

¿Qué dijo Pamela sobre Fran?

En este contexto, es donde Díaz llegó a aclarar las cosas con su nueva compañera de encierro y reveló los verdaderos motivos por los cuáles existe una mala onda entre ambas.

Según las palabras de La Fiera en una conversación con Karla Constant, su conflicto con Fran Maira surgió una vez que la influencer se le acercó en un pub y le pidió ser su amiga.

“Yo le dije que no, y seguramente debe estar molesta por eso. Porque a mí no me interesa ser su amiga, no quiero ser amiga de todo el mundo”, aseguró de entrada Díaz.

De hecho, aseguró que cuando se conocieron lanzó una -supuesta- broma que no le gustó a la exGran Hermano.“Y le tiré una talla y se molestó, la Guarén me lo contó. Pero si se da para conversar con ella, perfecto”, dijo.

Cabe recordar que Pamela no solamente protagonizó un tenso momento con Francisca, sino que también se lanzó en contra de Oriana solamente a minutos de entrar a la hacienda ubicada en Perú.