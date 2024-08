Así fue el polémico ingreso de Angélica Sepúlveda a Gran Hermano: protagonizó feroz encuentro con Chama

La noche del domingo, Angélica Sepúlveda hizo su esperado ingreso a la casa más famosa del mundo. Como era de esperar, la controversial participante generó un ambiente de tensión desde el primer momento en que llegó a Gran Hermano Chile, específicamente con la participante venezolana, “Chama” Méndez.

Desde el primer momento, Sepúlveda dejó claro que su estancia en la casa no será tranquila. Con un mensaje enigmático dirigido a Antonia Casanova y una bienvenida particularmente tensa para Alexandra Méndez, más conocida como “Chama”, la “Fierecilla de Yungay” marcó el inicio de lo que promete ser una temporada cargada de conflictos.

Linda Marcovich y Camila Power fueron las primeras en acercarse a saludar a la nueva integrante, mostrando una actitud cordial que contrastó con la frialdad de otras participantes. Entre ellas, Michelle Carvalho y Chama, quienes no pudieron ocultar su incomodidad ante la llegada de Sepúlveda. Uno de los momentos tensos de la noche se produjo cuando Chama, con evidente cautela, se dirigió a Sepúlveda: “Te fuiste mal la última vez que te vi, pero bienvenida”. La respuesta de Sepúlveda fue cargada de ironía: “¿Estás segura de darme la bienvenida?”.

Posteriormente, Chama comentó la situación con sus compañeros, tratando de desentrañar el significado de la reacción de Sepúlveda. “Viene un poco como incómoda por el otro reality. La saludé y le dije ‘bienvenida’ y me contestó medio raro, no sé, no entendí mucho, pero siento que (con) su molestia del otro reality, yo no tengo nada que ver”, comentó la venezolana.

“Mucha gente se alegró porque ella se fuera (de Tierra Brava). No fue mi caso. Fue la única persona que dije que se estaban burlando de eso y que no me parecía motivo de burla... si viene en buena onda chévere, bienvenida”, aclaró, visiblemente confundida por la actitud de Sepúlveda.

“No tiene los mismos valores y principios que yo”

Más tarde, Diana Bolocco estableció contacto con las competidoras para abordar la tensión entre Chama y Sepúlveda. Fue en este momento que Sepúlveda explicó el trasfondo de su comportamiento, recordando un evento que sucedió en su anterior reality, Tierra Brava.

“Yo siempre he dicho que soy de una línea, y cuando siento que la confianza se pierde con alguien, yo no doy mi brazo a torcer. Es verdad, estuvimos en un reality, no lo hice por ella, que conste... Yo, no soy feminista, pero sí tengo un tema con la agresión contra la mujer, contra esa agresión que te humilla, que te desvaloriza, que te mira en menos”, comentó Sepúlveda.

Además enfatizó que “cuando yo escucho que un hombre le falta el respeto a una mujer, quien sea, puede ser mi peor enemiga, yo siempre voy a salir a defenderla, aunque me caiga mal”. Sin embargo, la decepción la llevó a distanciarse: “cuando tú ves que alguien no lo hace... yo doy un paso al costado, no me involucro más, porque en eso soy súper drástica, no pierdo el tiempo con gente que no tiene los mismos valores y principios que yo”.

¿Qué dijo Chama?

Enseguida, Diana le dio el pase a Chama para entender las aristas del conflicto mencionado por Angélica. “Yo entiendo sus molestias, yo salí del otro reality y también me hicieron daño algunas personas. Sin embargo, yo no voy a lapidar, porque yo no sé qué pudieron haber dicho esas personas en lo interno”, sostuvo Méndez.

En esa misma línea, Chama manifestó: “Ni siquiera estuve cuando te sacaron la maleta ni nada, porque tú sabes que yo tenía otro problema aparte. Creo que fui la única que no me reí del tema y nunca me reí de los problemas que ella tuvo”.

“Me parece que su trato a mí fue de cero educación”, añadió, refiriéndose al ingreso de la “Fierecilla”. Esta última no pudo evitar responder a esta acusación y lanzó: “Habla de educación, de doble moral y yo creo que de todas las que hay acá, la que tiene más doble moral es ella”.