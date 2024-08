Francisco Kaminski reiteró su respuesta a las acusaciones de Willy Sabor: “Tiene rabia conmigo desde que le gané en el Copihue de Oro”

Un nuevo capítulo en la polémica entre Francisco Kaminski y Willy Sabor se dio a conocer este lunes 12 de agosto, luego que el propio Kaminski saliera a desmentir haberle quitado auspiciadores al panelista del programa “Hay que decirlo” de Canal 13, añadiendo los motivos por los cuales estaría diciendo esas cosas.

Todo ocurrió durante el programa de Tevex, “No es lo mismo”, donde Patricio Sotomayor se comunicó con Francisco Kaminski para hablar del tema planteado en Canal 13 por Willy Sabor.

“Cómo le voy a quitar auspiciadores...”

“Me empezó a quitar...(empezó) a hablar con los auspiciadores. Los mismos auspiciadores me contaban. ‘Me llamó Kaminski’. Quería ofrecer la Radio Corazón por menos plata”, fueron los dichos de Willy Sabor que encendieron la polémica.

Tras esto, Willy Sabor agregó que le escribió para decirle que “eso no se hacía. Me da lata, porque yo conozco a su padre bombero y también empezó a cambiar con el tiempo. Me da lata ver en las noticias las estafas, que debe plata...”.

Así, luego de todo lo anterior, Kaminski respondió a Sotomayor reiterando que lo que indicó Willy Sabor “es mentira, cómo le voy a quitar auspiciadores a una radio 1/8 que la Corazón, primero que todo. Seguno, yo no vendo publicidad, gano un sueldo. Y tercero, no tenía idea que Willy Sabor trabajaba en una radio en ese entonces, me llamó y se lo expliqué”.

Francisco Kaminski además añadió que “si no me quiso creer, es un tema personal de él. Tiene una rabia conmigo desde que le gané en el Copihue de Oro como mejor locutor radial, desde ahí que me cuentan que habla mal de mí, pero insisto me da igual lo que piense o hable porque habla más mal de él que de mí”, explicó el conductor de radio y televisión.

Finalmente, Kaminski puntualizó que pese a todo a Willy Sabor “le deseo lo mejor y que le vaya bien en este nuevo trabajo”.