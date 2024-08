Journey y Deep Purple en Chile: revisa cómo obtener descuentos para ver la inédita presentación de las bandas en el estadio Santa Laura

Una serie de descuentos para quienes todavía no tienen sus entradas para el concierto que por primera vez darán juntas en Chile las bandas de rock Journey y Deep Purple, se activaron durante la jornada de este lunes 12 de agosto.

PUBLICIDAD

Journey y Deep Purple se presentarán el 17 de septiembre en el Estadio Santa Laura - Universidad SEK y los últimos tickets disponibles tiene descuentos irrepetibles.

Descuentos especiales

Pueden acceder a este beneficio exclusivo, los clientes de las tarjetas Cencosud Scotiabank y Claro Club, quienes tendrán un 30% de descuento en Cancha General y Andes y un 40% de descuento en Cancha Preferencial, Pacífico Lateral Sur, Pacifico Lateral Norte y Pacífico Central, en el sitio web de PuntoTicket, sin máximo de códigos por cliente y con un máximo de 10 tickets por compra de cliente.

¿Cómo obtener los descuentos?

Cencosud: Pagando con las tarjetas Cencosud Scotiabank.

Claro: Descargando el código en www.claroclub.cl o en la app MiClaro.

Los descuentos tienen un stock limitado del 30% de la capacidad total disponible a la venta.

Un concierto histórico

En esta ocasión, Journey llegará a Santiago para celebrar sus 50 años de carrera junto a sus fanáticos nacionales, quienes destacan por ser los mayores oyentes de la banda en Spotify. En suelo chileno, la agrupación ha realizado inolvidables shows, como el del Festival de Viña del Mar y otras icónicas presentaciones en Santiago, que llenan de expectativas este flamante regreso.

PUBLICIDAD

Los encargados de abrir los fuegos serán Deep Purple, exponentes emblemáticos del rock británico, que vuelven al país luego de su triunfal paso por Masters of Rock, en el mismo Estadio Santa Laura - Universidad SEK, el año pasado. Su magistral trayectoria de más de 55 años, los elevan como uno de los mejores del género e influencia fundamental para miles de bandas alrededor del mundo.

Ambas bandas prometen tocar todos sus éxitos como Don´t Stop Believin´”, “Any Way You Want It”, “Faithfully”, “Open Arms” y “Lights”, de Journey, y “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Perfect Strangers”, “Child in Time” y “Soldier Of Fortune”, de Deep Purple.