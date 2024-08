“Las dos nos dijimos cosas feas”: Angélica Sepúlveda desclasificó antigua pelea con Yuyuniz Navas en Mundos Opuestos

La recién ingresada participante Angélica Sepúlveda sorprendió este lunes al revelar un desconocido conflicto que tuvo con Yuyuniz Navas, madre de su compañera de encierro, Antonia Casanova. En una conversación íntima junto a la piscina, Sepúlveda le confesó a Antonia detalles sobre una disputa que tuvo con Navas años atrás, durante su participación en el reality “Mundos Opuestos”.

“Yo con tu mamá pelee una vez”, le confesó Angélica a la joven. Aunque la pelea no fue grave, Sepúlveda expresó su incertidumbre sobre si Yuyuniz aún recordaba el incidente. “No sé si se acuerda, tampoco fue una pelea grande, fue de momento no. Pero yo creo que no se acuerda, porque sino ella hubiera dicho ‘esa mina me cae pésimo y más encima va a entrar’”, comentó.

La pelea, según recordó Sepúlveda, ocurrió durante la participación de Yuyuniz Navas en “Mundos Opuestos”, donde la actriz y coach de vida lideraba sesiones de yoga dentro del encierro. “Pasó que ella entró con la onda del yoga y no me gustó como lo hizo, tuvimos ahí un encontrón”, explicó Angélica.

“Uno estaba súper estresada… No me acuerdo de toda la situación, tendría que buscarlo en video, pero cuando la vi, dije ‘pero ella es…’”, añadió la Fierecilla de Yungay, recordando su sorpresa al ver a Yuyuniz en la misma situación años después.

En ese contexto es que, la “Fierecilla” afirmó que estaba nerviosa y ansiosa por un posible reencuentro en Gran Hermano. “Cuando iba a entrar, dije ‘pucha, me voy a encontrar con ella, tal vez se va a acordar y vamos a tener mala onda’, o vamos a tener buena onda, pero justo se fue”, señaló, refiriéndose a la reciente eliminación de Navas del programa.

“Nos dijimos cosas feas”

En cuanto a la naturaleza del conflicto, Sepúlveda describió más detalles, asegurando que ambas se ofendieron. “Discutimos esa vez, nos dijimos cosas feas, las dos, pero muy rápido. No recuerdo las palabras, pero lo más probable que me haya dicho que no estaba ni ahí con mi actitud y que yo le haya dicho que no estaba ni ahí y que no me sirve su yoga”, reveló.

“Y nunca más participé, cada vez que ella iba, no participaba de su (actividad)”, confesó la chica reality.