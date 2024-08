“Lo encuentro muy arrastrado, muy bajo”: Gala Caldirola le paró los carros a Daniela Colett tras hablar sobre su relación con Mauricio Pinilla

La llegada de Pamela Díaz causó más de un conflicto dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y es que la nueva participante reveló información sobre unas antiguas palabras de Daniela Colett sobre el quiebre entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla.

“La brasileña dijo que tu relación con Pinilla había terminado porque tú te llevabas mal con sus hijos. La Oriana le preguntó si tú te habías metido en la relación entre Gisella y Mauricio”, fueron algunas de las palabras de “La Fiera” a la española.

En este contexto, es donde Gala decidió pararle los carros a la exesposa de Eduardo Vargas: “Antes de afirmar o contar algo deberías quizás haberme preguntado a mí si realmente es así porque hay dos versiones siempre de una historia y me parece muy mal, que tú vengas a exponerlo aquí me parece feo. No me contaste que eso lo habías dicho”, la encaró con cara de pocos amigos.

Por su parte, Daniela hizo un mea culpa y asumió que su actitud en ese momento estuvo, de hecho, pidió disculpas por lo ocurrido.

“No, pero te dije que en algún momento hablé cosas tuyas y te pido perdón porque no me corresponde y me di cuenta que no me corresponde. Y no voy a volver a tocar el tema”, le aclaró.

“Por eso me acerqué y me di cuenta que la había cag…, me acerqué y te lo dije. Me equivoqué, no son temas míos, no me debo meter y me pedí perdón en ese momento”, le dijo.

La indirecta a Gallardo

Sin embargo, y a pesar de que a esas alturas ya había bajado las revoluciones, Caldirola continuó: “Qué feo que hicieras eso. Lo encuentro muy arrastrado, muy bajo”, le dijo de nuevo a Colett, insistiendo en la discusión.

“No me meto más, me equivoqué en meterme, no es un tema mío, no tengo que meterme en temas de otras personas de afuera”, le dijo Daniela, mostrándose arrepentida.

Posteriormente, Gala comentó que no se enojara más de la cuenta por esta situación y que sólo le dijo estas palabras para aclarar todo.

Aunque eso no fue todo, porque aprovechó la pantalla de Canal 13 para mandarle un mensaje a la expareja de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo.

“Lo que me sorprende en la mala intención del otro lado de querer exponer a su propia familia. Yo no expondría así a mis hijos”, planteó antes de dar por cerrada la discusión.