Pamela Díaz entró con todo a “¿Ganar o Servir?” y hasta habló del supuesto embarazo de Daniela Aránguiz: “Se hizo el test y me envió los resultados”

Pamela Díaz entró con todo al reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, y es que su llegada -helicóptero incluido- no dejó a nadie indiferente al interior del espacio, donde desde un principio hubo comentarios y participantes impactados por su llegada.

Así, una de las primeras cosas que hizo “La Fiera” al ingresar al reality fue increpar a Luis Mateucci por sus actitudes y por andar hablando de su amiga Daniela Aránguiz.

En ese sentido, Pamela Díaz dijo de entrada que “me enteré que el ex de Oriana anda hablando con la Daniela Aránguiz. Y la Aránguiz se comió al mejor amigo de Mateucci, y me mandó a decirle si le puede devolver la plata que le debe. Pero se lo voy a decir en su cara, no voy a ser como él que anda pelando”.

Pamela Díaz y el supuesto embarazo de Daniela Aránguiz

En tanto, luego de recorrer la casona de Perú, Pamela Díaz se sentó a conversar con Pangal Andrade, Austin Palao y Gala Caldirola, a quienes reveló algunos detalles hasta ahora desconocidos del supuesto embarazo de Daniela Aránguiz.

Todo esto, luego que el propio Luis Mateucci le contara a Guarén que Aránguiz le había enviado una ecografía.

“Un embarazo, con una ecografía. Yo pensé que eran puras palabras, pero (me mostró) una foto de una ecografía falsa, porque eso no existió”, dijo en ese momento el argentino.

En tanto, todo esta polémica fue zanjada por la propia Aránguiz, quien señaló que Mateucci “sería el último hombre de mi vida con el que pensaría tener un hijo. Le deseo lo mejor y espero que algún día pueda brillar con su propia luz y no gracias a una mujer”.

En ese contexto, “La Fiera” le contó a sus compañeros que el tema del embarazo “no fue un huev... para que él (Luis Mateucci) se esté riendo. La Dany me llamó un día y me dijo: ‘Estoy preocupada, no me llega hace dos semanas’. Y yo le respondí: ‘No, no, no, Dany’. Luego se hizo el test y me mandó los resultados”, dijo.

Tras lo anterior, puntualizó que “Dany me dijo: ‘Hueona lo pasé como el culo, este hueón era mi pareja y le presenté a mis hijos’”.