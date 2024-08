“Me parecen muchas ganas de hacer daño”: Gala Caldirola desmiente rumores tras ser paparazzeada con Luis Jiménez en un bar

En las últimas horas, una fotografía captada en un bar capitalino encendió las redes sociales y provocó un sinfín de especulaciones sobre un supuesto acercamiento entre la española Gala Caldirola y el exfutbolista Luis Jiménez. La imagen, que fue difundida por un sitio de farándula, mostraba a ambos personajes captados juntos en un bar hace un par de semanas, lo que desató rumores de un posible affaire o coqueteo entre ambos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, antes de dejar que las especulaciones se propagaran, Gala Caldirola decidió romper el silencio y aclarar la situación. Desde su natal España, la influencer se tomó un momento para hablar directamente sobre el asunto y despejar cualquier malentendido.

“Como estoy en la playa, tranquila y relajada, me voy a dar el tiempo de hablar de este tema antes de que los queridos personajes que llevan la página Infama tengan tema de qué hablar”, comenzó diciendo Gala en un video publicado en sus redes sociales. Con un tono que reflejaba su evidente molestia la española expresó su descontento por cómo se había manejado la información y arremetió contra el sitio de farándula.

“En la foto se ve claramente que ni siquiera estoy sentada en la misma mesa con él. Él estaba en un lugar, en el mismo lugar que yo, coincidimos de casualidad, tenemos amigos en común”, explicó. Según la influencer, lo que ocurrió fue un encuentro fortuito en el que, simplemente, compartieron algunas palabras y saludos cordiales.

La expareja de Mauricio Isla también quiso dejar en claro que no hay nada más que una relación amistosa con Luis Jiménez. “Yo saludaba a mis amigos que tengo en común con él. Él se puso a hablar con un amigo mío en común, cordialmente nos saludamos, risas, no hay absolutamente nada más que eso”, añadió, dejando poco espacio para la interpretación.

Gala Caldirola y Luis Jiménez Gala Caldirola captada junto a Luis Jiménez. Fotografía por Infama

“Me parecen muchas ganas de hacer daño y sacar de contexto”

No obstante, el incidente no dejó de causarle molestia, y así lo manifestó. “Me parece que es sacar de contexto una situación. Las personas que sacaron esa foto creo que podían ver claramente que él estaba en una mesa con unas personas y yo estaba en otra mesa con otras personas”, afirmó Caldirola, sugiriendo que la fotografía fue utilizada de manera malintencionada para generar rumores sin fundamento.

El enfado de Gala no se limitó solo a los paparazzi, sino también a la cuenta de Instagram que difundió la imagen. “Me parecen muchas ganas de hacer daño, de joder, de malmeter y de sacar de contexto una situación innecesariamente”, comentó refiriéndose a los responsables de difundir la imagen. “De Infama no me sorprende porque lo hacen conmigo y con cualquiera”, sentenció.

PUBLICIDAD

Finalmente, Gala Caldirola fue tajante al desmentir cualquier tipo de romance o coqueteo con el ex de la Coté López. “Si estábais armando alguna película, no pasó, no pasará, no va a pasar nunca y es simplemente cordialidad entre dos personas que se encuentran en un lugar, se conocen y nada más que eso”, concluyó, cerrando el tema.

Revisa sus declaraciones: