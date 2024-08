“Mejor compañero de Viaje”: Carla Jara y Diego Urrutia compartieron tiernas postales sobre su escapada fuera de Chile

Carla Jara ya no oculta su relación con Diego Urrutia, y es que la exchica “Mekano” cada vez publica más contenido con respecto a su amorío con el joven comediante.

En esta ocasión, la rostro de TVN compartió algunas de las postales que tomó en una escapada con su pareja a Buenos Aires, Argentina.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Carlita publicó una fotografía en donde sale dándose un beso a su amado, con un fondo bastante característico de nuestro país vecino.

“Mejor compañero de viaje”, escribió la influencer, etiquetando al triunfador del Festival de Viña del Mar, quien también subió algunas imágenes de estas mini vacaciones.

Historia de Diego Urrutia y Carla Jara | Instagram

¿Cómo inició el amor?

Cabe recordar que Carla Jara reveló destalles desconocidos sobre su relación con Urrutia en una conversación con la revista Sarah, en donde confesó que las primeras interacciones entre ambos fueron mediante Instagram.

“Lo conocí en el programa Ahora Caigo (TVN). Ahí conversamos, nos reímos, hubo química. Nos empezamos a seguir en redes sociales, comenzamos a darnos “likes”, a mandarnos “fueguitos”, lo normal (ríe). Un día me invitó a un show, lo fui a ver y ahí empezamos a salir, a conocernos, es un tipo encantador, muy divertido”, aseguró.

“En el día a día es así, su cabeza siempre está pensando en la talla. Creo que cuando te hacen reír y cuando esa junta con el tipo que te gusta es tan entretenida, es bacán”, añadió.

Acto seguido, el medio le consultó a Carla si es que este nuevo pololeo fue parte de una venganza tras la infidelidad de su expareja con Camila Andrade.

“No, para nada. De hecho, yo no lo hice público, fue él”, afirmó. “Él me dijo un día que iba a subir unas imágenes, le dije que no lo hiciera. A los días me volvió a preguntar y le dije que sí, no había maldad en ese posteo, al contrario. Él me dijo que quería hacerlo porque no había razón para esconderlo y tenía razón”, agregó.

“Yo soy una mujer soltera y tengo todo el derecho a rehacer mi vida, a conocer a alguien, quizás fue muy pronto pero las cosas tienen que pasar, y si tenían que pasar ahora, está bien”, expresó.

Eso sí, cuando le dijeron que si estaba enamorada de Diego, Jara comentó que esas eran “palabras mayores”, pero que “esta es la etapa rica… él puso ‘me enamoré’, pero nos estamos conociendo, estamos felices”.