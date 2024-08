“Eres un chanta, falso y cafiche, te lo digo en tu cara...”: Pamela Díaz barrió con Luis Mateucci en “¿Ganar o Servir?”

“La Fiera” apareció con todo en el capítulo del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, que se emitió este lunes 12 de agosto, donde la recién ingresada Pamela Díaz no dudó en encarar y lanzarse sin filtros contra el argentino Luis Mateucci por hablar de ella a sus espaldas.

Todo ocurrió durante una fiesta en la casona ubicada en las afueras de Lima, Perú, donde se graba el reality, instante en el que Pamela Díaz estaba conversando con Pangal Andrade sobre los dichos de Mateucci, quien ha ostentado al interior del programa de las propiedades que tiene, momento en el que “La Fiera” aseguró que la realidad sería muy distinta.

“Dos amigos de él me hablaron antes de entrar. Me dijeron que es un zángano y les debe plata. La Dany (Aránguiz) me dijo que se fueron a Brasil para Año Nuevo, ella pagó 7, 8 millones, y él dijo que le iba a pagar la mitad. Nunca ha pagado. No tiene ni departamento, lo tiene gracias a la Dany hace cuatro meses. Es atroz”, contó Pamela Díaz sobre el argentino.

Entonces, Pangal le comentó a Pamela lo que Luis le dijo, donde aseguró que ella le había contado que el kayakista se le había insinuado. “Le dije que te iba a preguntar, porque te conozco de afuera”, aseguró Pangal.

El cara a cara de Pamela Díaz y Luis Mateucci: “Eres un chanta...”

Enojada por lo que escuchó, Pamela Díaz no dudó en ir de inmediato a encarar a Luis Mateucci, lanzándose sin filtros contra el argentino.

“Eres un mentiroso de m…, un falso, la cag... Es imposible. ¿Cómo se te ocurre? Eres un chanta, falso y cafiche, te lo digo en tu cara. Pangal nunca me ha tirado los cag… en la vida”, le dijo a Mateucci.

“Dijiste que Pangal no iba a aguantar el encierro porque era bastante caliente y que te había coqueteado. Y te lo dije para que te cuidaras de ella, Pangal. Si me quieres creer, me chupa un h…”, se explicó Luis, sosteniendo su versión ante Pangal y Pamela Díaz.

“Vine por ti para desenmascararte porque eres un falso y mentiroso. Te encaró Pangal y te cag… entero”, le contestó Pamela, quien fue defendida por Gala, dejando la grande en la fiesta.