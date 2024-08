“Le pegó a un productor” y “andaba empastillada”: Botota Fox destrozó a Angélica Sepúlveda tras graves acusaciones en Gran Hermano

Hace pocos días Angélica Sepúlveda hizo su esperado ingreso al reality de CHV “Gran Hermano Chile”, y como era de esperar, la participante, conocida por su carácter fuerte, no tardó en generar una serie de conflictos en sus primeras horas dentro de la casa. Particularmente con “Chama” tuvo un reencuentro bastante tenso, recordando viejas rencillas que vivieron en “Tierra Brava”, polémica que inevitablemente salpicó a la comediante Botota Fox.

Durante el programa, mientras la conductora Diana Bolocco le consultaba a Angélica sobre sus primeras horas en la casa, y sobre su reencuentro con “La Chama”, la “Fierecilla” se lanzó a relatar un antiguo conflicto que vivió durante su paso por “Tierra Brava”, afirmando que fue víctima de violencia física por parte de un compañero, a quien no mencionó directamente.

“A mí un hombre me tomó del brazo, me tiró, exigiendo que yo saliera de la cocina, que era un lugar común, como este. Fue un momento muy complicado. Yo nunca había sentido… yo en ese momento sentí temor, primero, porque es una persona que tiene o tuvo en algún momento problemas con las drogas, entonces yo no sabía en ese momento cuál iba a ser después su reacción, si es que yo le exigía que me soltara…”, comentó en “Gran Hermano”.

Las palabras de Sepúlveda rápidamente llegaron a los oídos de los panelistas del programa “Zona de Estrellas”, quienes no dudaron en buscar la reacción de Botota Fox, quien fue señalada como la persona involucrada en dicho incidente. Botota, conocida por su personalidad explosiva y humor mordaz, no se quedó callada y respondió sin filtro a las acusaciones de la “Fierecilla”.

“La gente se dará cuenta de la clase de mujer que es”

“No por nada nadie la apoyó cuando quiso renunciar, le pegó a un productor, fue muy mala leche. De hecho, ese día todos explotamos, pero no recuerdo haberle tomado el brazo”, respondió de entrada Botota en conversación con Hugo Valencia, dejando entrever que la versión de Sepúlveda podría no ser del todo verídica.

Además, Botota aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas hacia Sepúlveda, afirmando que ella era la que “andaba llena de pastillas” durante su estadía en el reality. “En la hacienda nadie la pescaba debido a sus comportamientos. Ella ejerció violencia de otra manera. No por nada se fue del reality, renunció porque no pudo aguantar que todos le respondieran”, añadió la transformista.

Pero la disputa no terminó ahí. Botota también se refirió al reciente ingreso de Sepúlveda a “Gran Hermano”, prediciendo que su presencia traerá problemas al programa. “La gente se dará cuenta en Gran Hermano de la clase de mujer que es: una mujer que no respeta ni a su propio género, que odia a los hombres. No sé si tuvo problemas con el hombre que la dejó. Nos tenía hartos, queríamos que se fuera. Ahora arruinó Gran Hermano. Acuérdate”, declaró sin tapujos.