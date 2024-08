“Más ordinaria que...”: Sandy Boquita recordó desafortunado chiste de Edo Caroe en el Festival de Viña

Recientemente, la modelo y empresaria argentina Sandy Boquita lanzó un duro descargo en contra del comediante Edo Caroe, luego del desafortunado chiste que realizó el standapero durante su paso por el Festival de Viña del Mar en el año 2016.

Las críticas de la trasandina surgen en medio de las recientes críticas que recibió Caroe por parte de otras figuras públicas, como Bastián Paz. El también comediante desclasificó una incómoda broma que lanzó el comediante donde lo involucra directamente. “Él (Caroe) estaba en ‘Alfombra Roja’ trabajando y tiró un comentario diciendo que un senador hablaba igual que yo y eso no me gustó”, reveló Paz en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X.

Mientras se discutía esta polémica, Sandy Boquita, recordó con amargura el momento en que fue mencionada en la rutina de Caroe en Viña. “Menos mal que ahora el humor ha cambiado y que la gente ya no perdona esas cosas. Porque en su momento, él estuvo en el Festival de Viña y tiró una broma: ‘Más ordinaria que autógrafo de Sandy Boquita’”, rememoró la modelo.

“De ordinaria no tengo nada”

La exfigura farandulera señaló que las palabras de Edo Caroe no solo fueron hirientes, sino que también contribuyeron a crear un prejuicio sobre su persona, lo que le afectó tanto a nivel personal como profesional. “De ordinaria, no tengo nada, ni de tonta ni un pelo. Creo que la hice súper bien en Chile, despacito, como hormiguita me hice mi caminito, abrí mi negocio, pasé entre todas las faranduleras de su época y estoy acá todavía, hace once años. Ordinaria creo que no”, sostuvo.

La modelo aprovechó la ocasión para enviar un directo mensaje al humorista, subrayando la responsabilidad que tienen las figuras públicas al hacer chistes que pueden dañar la imagen de otros. “Uno, cuando va a decir una cosa y es un referente para muchas personas, tiene que tener mucho cuidado con el chiste que hace”, advirtió.

“¿Por qué tuve que aguantar que alguien me diga ordinaria a través de un chiste y se ría de mí en el Festival de Viña delante de tantas personas? Yo ni siquiera lo conozco, ¿por qué tengo que aguantarlo?”, cuestionó la modelo, dejando claro que la situación la dejó con un profundo malestar.

La modelo concluyó su descargo lamentando que Caroe nunca se disculpó por el incidente. “¿Tú crees que me pidió disculpas en algún momento? Me lo tuve que aguantar”, cerró la exrostro de la farándula.

Revisa sus dichos: