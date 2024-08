“Su modus operandi”: Gissella Gallardo reaccionó a los rumores de romance entre Gala Caldirola y Luis Jiménez

En los últimos días, los rumores sobre un posible romance entre la ex participante de Ganar o Servir, Gala Caldirola, y el exfutbolista Luis Jiménez, han capturado la atención de la farándula chilena. La especulación comenzó tras la difusión de una fotografía en la que ambos aparecen compartiendo en un bar capitalino. A pesar de que Caldirola fue rápida en desmentir las especulaciones, asegurando que no hay nada más que una relación cordial, las críticas no tardaron en llegar.

El desmentido de Gala Caldirola

Ante la creciente ola de comentarios, Gala Caldirola utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido. Según la española, la situación fue malinterpretada y sacada de contexto. “Yo saludaba a mis amigos que tengo en común con él. Él se puso a hablar con un amigo mío en común, cordialmente nos saludamos, risas, no hay absolutamente nada más que eso”, explicó, intentando bajar el perfil a la situación.

Además, Caldirola añadió que las personas que capturaron la imagen habrían podido ver claramente que ambos estaban sentados en mesas separadas. “Me parece que es sacar de contexto una situación. Las personas que sacaron esa foto creo que podían ver claramente que él estaba en una mesa con unas personas y yo estaba en otra mesa con otras personas”, afirmó, subrayando que no hay razón alguna para alimentar rumores infundados.

“Cuando conoció a Mauricio Pinilla dijo exactamente lo mismo”

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a todos. Gissella Gallardo, conocida periodista y actual panelista del programa Sígueme en el canal TV+, abordó el tema.

“No le veo nada, porque es una comida. Pero están en una misma mesa. Como que su modus operandi de ella es ‘ay, estábamos en una mesa, nos saludamos y no sé qué y no sé cuánto’, que fue lo mismo que se decía con Mauricio Pinilla y que después estaban juntos”, señaló Gallardo.

Enseguida, la expareja de Mauricio Pinilla lanzó una dura crítica a la española: “No aclares que oscurece, porque si no hay nada malo… Yo, personalmente, evitaría sentarme con Jorge Valdivia, o con no sé, cualquier jugador de fútbol. Lo saludo y chao, no me expondría a sentarme en una mesa con ellos, más si lo venía recién conociendo, para evitar malos entendidos”.

Finalmente, Gissella Gallardo comparó la situación actual con la que vivió Gala Caldirola en su relación pasada con Mauricio Pinilla, recordando cómo la española utilizó una técnica similar para desmentir rumores en ese entonces. “Lo que dije antes: Es que simplemente cuando conoció a Mauricio Pinilla dijo exactamente lo mismo, mismo discurso”, comentó, dejando entrever que, a su juicio, la historia podría estar repitiéndose.

Gallardo cerró su análisis con una frase cargada de ironía: “Dos mesas, se juntaron mesas…, para qué tanta explicación si no hay nada. Lo sabrá ella y lo sabrá Luis. No pienso que esté mintiendo, hay una pequeña coincidencia”, dejando en el aire la duda sobre si realmente Gala Caldirola está siendo completamente honesta en sus declaraciones.