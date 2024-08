Angélica Sepúlveda protagoniza en “Gran Hermano” nuevo e intenso cara a cara con “Chama” Méndez: “Pero por favor, lávate la boca”

Un nuevo cara a cara de alto voltaje protagonizaron este martes Angélica Sepúlveda y la chica reality venezolana, Alexandra “Chama” Méndez, quienes durante la emisión del programa “Gran Hermano” se enfrentaron por el trato que la caribeña le habría dado a una de sus compatriotas en el encierro.

PUBLICIDAD

Ya el domingo pasado, en el episodio estelar del reality show de CHV, ambas habían cruzado duros cuestionamientos mutuos al hablar de su participación en “Tierra Brava”, en Canal 13.

La nueva polémica de Angélica Sepúlveda en Gran Hermano

En aquella oportunidad, como anoche, Sepúlveda se encargó de revelar a los demás participantes varias conversaciones y actitudes desconocidas de “Chama” en los dos programas de telerrealidad.

Algo que repitió este martes, cuando en un cara a cara propiciado por Diana Bolocco en la casa-estudio, la oriunda de Yungay develó las críticas que Méndez hizo de su compatriota Carlyn a sus amigas más cercanas dentro del encierro.

“Escuchaba que al ver a una compañera que está acá (Carlyn), por un par de piquitos, ella (Méndez) decía que le daba mucha vergüenza que dijera que era de su nacionalidad (venezolana), y que estaba dejando a sus compatriotas como unas ‘perritas’. Encuentro que eso es de una bajeza, pero tremenda”, inició Angélica, cuyas palabras incluso fueron refutadas por la brasileña Michelle Carvalho, quien en defensa de su amiga en el reality, le indicó “pero se supone que no debes decir cosas de afuera”.

Ajena a la infracción que cometía al momento de comentar temas que vio antes de ingresar al encierro del reality de CHV, Sepúlveda insistió en que Chama había cometido un acto de deslealtad que no era correcto entre mujeres.

“Lo hiciste. Reconócelo”, dijo, al paso que su rival en el round le insistía en que “yo no digo que no. ¿Acaso tú me has preguntado y yo he dicho que no?”.

PUBLICIDAD

“Yo doy mi opinión, y estás sacando cosas de afuera, que no deberías sacar. Primero, si ella (Carlyn) vino a eso, perfecto. Desde que llegó está buscándole la lengua a la gente. Primordialmente a mí. Y sí, yo puedo decir lo que pienso. Aquí la gente es libre, Diana (Bolocco), de decir lo que piensa. Y yo lo digo. No tengo porqué decir que no, o estar ocultando lo que pienso”, se defendió la venezolana, quien luego de asegurar que “yo no soy una hipócrita”, desató el irónico y lapidario comentario de respuesta de Sepúlveda.

“Jajajá. ¿Yo soy hipócrita? Pero por favor, lávate la boca. ¡Lávate la boca, niña! No critiques lo que tú has hecho. Tratar a una mujer de ‘perrita’, porque está absolutamente grabado (…) Diana, tú sabes que no puedo decir tantas cosas. Le dijiste que era una ‘perrita’ por darle besos a un chico”, finalizó.