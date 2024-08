Luis Mateucci le responde con desazón a Daniela Aránguiz: “¿Tan mal me porté? Era el mejor y ahora soy el peor”

Del amor al odio. Así se puede llamar esta historia entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci. Este lunes recién pasado, la panelista de ‘Te Sigo’ le mandó un fuerte mensaje a su expareja, exhortándolo a pagarle dinero que le debe.

El origen de la deuda, según contó Aránguiz, se remonta a un viaje que ambos realizaron a Argentina hace aproximadamente un año, cuando todavía estaban juntos como pareja. En esa ocasión, la exesposa del futbolista Jorge “Mago” Valdivia relató que cambió mil dólares a pesos argentinos, dinero que finalmente no utilizó.

“Llevé mil dólares que cambié por peso argentino... al final no ocupé los pesos y cuando nos veníamos, Luis me dice ‘che porqué no se lo pasas a mi hermano y él te deposita’”, comentó Aránguiz durante la emisión. Sin embargo, según ella, la devolución nunca se concretó y, para empeorar la situación, Mateucci la habría bloqueado en WhatsApp cuando intentó cobrarle.

La reflexión de Mateucci

El argentino publicó una storie que después borró, pero el portal Infama alcanzó a capturar. “Hoy me levanté, voy a agarrar la libreta para anotar unas cositas y veo esto”, parte diciendo, y comienza a leer un mensaje que le escribió Aránguiz, antes que el cordobés nuevamente se encerrar en un reality, específicamente en ‘Ganar o Servir’.

“‘Te amo’… la cantidad de cosas que me puso. ‘Suerte, amor’, ‘mío’, no sé qué ¿Tan malo fui, loco?, ¿tan mal me porté?, ¿tan mal hice las cosas?”, se preguntó.

Sin nombrar en ningún momento a Aránguiz, Mateucci sostuvo: “(dijo) que fui el peor, que esto, que lo otro… me dedica columnas, me dedica tiempo, me dedica programas...”.

“¿Tan mal me porté? Era el mejor y ahora soy el peor. Ay, Dios… pero bueno, te entiendo”, terminó.