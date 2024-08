“No seas sinvergüenza y págame”: Daniela Aránguiz volvió a la carga y revela cuánto le debe Luis Mateucci

Daniela Aránguiz no suelta a Mateucci y este lunes volvió a la carga acusándolo, una vez más, de una millonaria deuda que el trasandino tendría con ella. Durante la última edición del programa Sígueme de TV+, Aránguiz aprovechó el momento para destapar que Mateucci sigue negándose a pagar la deuda.

El origen de la deuda, según contó Aránguiz, se remonta a un viaje que ambos realizaron a Argentina hace aproximadamente un año, cuando todavía estaban juntos como pareja. En esa ocasión, la exesposa del futbolista Jorge “Mago” Valdivia relató que cambió mil dólares a pesos argentinos, dinero que finalmente no utilizó.

Por petición del propio Mateucci, decidió entregar esos pesos al hermano del chico reality, quien se comprometió a devolverle el monto en su equivalente en dólares más adelante.

“Llevé mil dólares que cambié por peso argentino... al final no ocupé los pesos y cuando nos veníamos, Luis me dice ‘che porqué no se lo pasas a mi hermano y él te deposita’”, comentó Aránguiz durante la emisión. Sin embargo, según ella, la devolución nunca se concretó y, para empeorar la situación, Mateucci la habría bloqueado en WhatsApp cuando intentó cobrarle.

La panelista afirmó que incluso su hermano intentó contactarse con Mateucci para resolver el asunto, pero fue bloqueado también. “Lo llamó mi hermano, lo bloqueó, y bloquea a todo el mundo. Incluso tengo el audio del hermano, que me dice que Luis tiene la plata... hay otra situación que me quedó debiendo plata”, expuso.

Respecto al otro monto que se le adeuda, Aránguiz dio a conocer que durante su participación en el reality show Tierra Brava, acordaron juntos unas vacaciones en Brasil, bajo la promesa de que Mateucci cubriría su parte del viaje al salir del programa. No obstante, según ella, eso nunca ocurrió.

“Se hizo el tonto”

“Cuando estábamos en el reality nos íbamos a pasar vacaciones a Río. Me dice págalo tú, cuando salga del reality te lo pago. Después Luis salió del reality y se hizo el tonto... Yo en el reality le dije no te voy a cobrar mi parte, pero no tengo por qué estar invitando... Sé digno y machito, y págame tu mitad, y el millón que me tiene tu hermano”, reveló la panelista.

Finalmente, Daniela Aránguiz no se contuvo y lanzó un mensaje directo a Luis Mateucci: “Luis Mateucci, no seas sin vergüenza y págame. Te estoy cobrando algo que es mío”.

“Se digno y machito y págame”, insistió.

Hasta el momento, Luis Mateucci no ha vuelto a referirse a la polémica abierta, desde la vez en que aseguró que “en mi vida he pedido plata, es más yo presté plata a mis amigos. Jamás en mi vida tuve la necesidad, gracias a Dios, y creo que jamás voy a tener la necesidad de pedirle mil pesos a nadie. Jamás porque me enseñaron muy bien y tengo dos manos y dos pies”.