“Nunca tuve dudas de que nos iba a ir bien”: Priscilla Vargas y José Luis Repenning hablan del secreto de su éxito como dupla en “Tu Día”

“Nunca tuve dudas de que nos iba a ir bien”, aseguró la periodista y conductora del matinal de Canal 13, “Tu Día”, Priscilla Vargas, al comentar la forma en la que llegó al programa junto a su partner y amigo, José Luis Repenning, con quien asumió el riesgo de conducir el espacio tras dos décadas trabajando en prensa.

“Cuando me ofrecen hacer el matinal, lo entendí perfectamente, el canal necesitaba reforzar el horario, pero pensé ‘¿con quién lo podría hacer?’ Sabía que Repe estaba muy cómodo en Mega, así que no se iba a venir… hasta que se vino y claramente el riesgo terminó premiándonos”, contó la periodista.

Así, Priscilla Vargas agregó que “cuando nos confirmaron a Repe nunca tuve dudas que al proyecto le iba a ir bien. Estaba segura que iba a funcionar, porque íbamos a funcionar nosotros en pantalla, con la complicidad que tenemos, con cómo nos conocemos y con el respeto profesional y personal que nos tenemos, pero también por cómo estaba trabajando el equipo por detrás. Ahí se disiparon todas las dudas y fue solo confiar”.

¿Y qué significó el cambio para José Luis Repenning?

Por su parte, José Luis Repenning indicó que “para mí llegar a ‘Tu día’ fue un proceso de mucha reflexión y es probable que si no hubiese sido con la Pri, no habría tomado el riesgo, porque tenerla a ella como partner me daba mucha más tranquilidad para un desafío así”.

A lo anterior, añadió que para él su misión frente al matinal tiene una gran responsabilidad, ya que junto a Priscilla Vargas buscan representar también las opiniones de la gente común y corriente en sus casas.

“En el matinal hablamos desde nuestro conocimiento periodístico, pero todo lo que transmitimos lo hacemos como ciudadanos y lo que hacemos es empatizar con las personas. Creo que esa es la gran diferencia a cuando estábamos en prensa”, indicó Vargas.

Repenning sintetizó en ese sentido que “todos los días son un desafío profesional y emocional de conectar con esa gente, de repente le atinamos y otra veces no atinamos, pero estamos en esa búsqueda permanente de conectar con la gente y día a día tratamos de afinar esa conexión al punto de convencer a la gente de que nosotros somos la mejor alternativa para acompañarlos todos los días”.