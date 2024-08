¿Por qué no sigue a Mauricio Pinilla en Instagram?: Gissella Gallardo se sinceró sobre su presente con su expareja

La gente siempre está a la alerta de los romances de los rostros faranduleros, y siempre guardan la esperanza de una reconciliación tras un quiebre. Este es el caso de la antigua pareja compuesta por Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, quienes han vuelto a tener una buena relación en pos de su familia después de un mediático quiebre.

Sin embargo, hay un dato que no sus seguidores no pasaron por alto, ella no sigue al papá de sus hijos en Instagram. Hambrientos de cahuín, le consultaron a Gisse Paz por qué no lo seguía, y ella respondió a esta inquietud en sus historias de Instagram.

“Decidí dejar de seguirlo en Instagram porque, punto uno, nos mandábamos memes todos los días, todo el día y punto dos, porque él sigue a personas que a mí no me caen bien y no me interesa. Yo también creo que sigo a personas que a él no le caen bien”, partió explicando, según lo consignado por Página 7.

“No por eso nos vamos a llevar a mal, era en el fondo para evitar tonteras. Pero, la gente es súper sapa que se dan cuenta todas esas cosas. Yo no me fijo que sigue o no sigue a quién, o si siguen a alguien nuevo. La verdad es que no sé si alguien me sigue o alguien no me sigue. Sé a los que sigo, punto”, aclaró.

¿Cómo es su presente con Mauricio Pinilla?

Su relación con Pinilla siguió siendo objeto de fascinación entre sus seguidores y le preguntaron cómo es su relación en el presente. Antes de comenzar a hablar sobre el tema, Gissella Gallardo señaló que le han llegado muchas preguntas sobre su expareja.

“La verdad es que nos llevamos increíble, increíble, increíble y como explicaba antes, estamos tratando de sanar muchas cosas que teníamos. Empezamos muy chicos, muy muy chicos. Hicimos muchas cosas por pendejadas, por así decirlo, pero lo más importante de todo es su salud mental y su relación con los niños. Eso es lo que para mí, hoy día, es primordial”, detalló.

“Efectivamente, los niños están en llamas con su papá de nuevo, porque lo extrañaban demasiado y ahora tienen a ese papá de nuevo completo y nada, estoy muy feliz. Nunca digo nunca, pero estoy muy feliz”, cerró.