“Si es que tengo la oportunidad de algún proyecto, feliz la puedo tomar”: Laura de la Fuente confesó si es que estudiaría actuación como su papá, Cristián de la Fuente

Laura de la Fuente está viviendo una de las mejores etapas yendo a una casa de estudios de educación superior, realizando deportes y además, siendo influencer en sus tiempos libres.

Cabe recordar que la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente se encuentra cursando la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez, lugar donde que la tiene bastante motivada.

“La verdad es que estoy muy contenta, me ha gustado muchísimo”, comentó de entrada en una conversación exclusiva con Publimetro mientras se encontraba en el cierre de esta temporada olímpica durante el evento que realizó el patrocinador oficial del evento, Corona CERO, en las alturas de Valle Nevado.

Sobre qué es lo que más le ha gustado de esta vida universitaria, la joven de 19 años afirmó que “las amistades que me he hecho han sido muy increíbles, he conocido personas muy bacanes y los profesores encuentro que en verdad te enseñan muy bien. Además, es una carrera práctica, de hecho, tuvimos un taller de emprendimiento que fue muy bacán porque pudimos vivir ciertas cosas, no solo estudiamos lo de los libros sino que también lo podemos aplicar”.

Sobre sí logró su desafío de ser parte del Centro de Alumnos, Laura aseguró que sí, que es un miembro de producción y que este nuevo rol la tiene muy feliz. De pasada, aseguró que este nuevo interés no está relacionado con la política sino con el lado más social de su establecimiento educacional.

“La verdad es que mi lado es el menos político, ya que la producción ve más cosas como los eventos, los carretes, etc. y encontré una oportunidad muy entretenida porque siento que es el lado más social. Además, la presidenta es amiga mía, entonces me encantaron las ideas que estaba proponiendo”, contó.

¿Una futura actriz?

En relación a sus planes de convertirse en actriz, puesto que en más de una ocasión ha demostrado interés en este arte, la joven influencer comentó “el bichito sigue ahí, obviamente es algo que siempre me ha encantado. La actuación es algo que siento que me llena un poco el corazón, pero sí estoy muy contenta con la carrera”.

“Si es que tengo la oportunidad de algún proyecto, feliz la puedo tomar y ahí ver cómo irlo mezclando. Pero hasta el momento, estoy enfocada en la universidad hasta que se dé otra cosa y si no ya después de la universidad puedo tal vez ir a explorar por ahí y ver”, expresó, dejando totalmente la puerta abierta a este rumbo.

“Siempre me ha interesado mucho, hice también unos talleres de actuación y lo seguiría haciendo”, comentó a nuestro medio.

“¿Y tu papá te ha dado algún tip?”, le consultamos, a lo que respondió: “Los dos, mi papá y mi mamá siempre me decían que tiene que ser algo que te llene a ti”, explicó, agregando que siempre la animaron a “vivir mis experiencias, no dejar de vivir ciertas cosas por tratar de seguir este sueño, que siempre voy a tener su apoyo, que lo agradezco infinitamente”.

“A veces uno deja de hacer ciertas cosas por un sueño que no necesariamente tengo que vivirlo hoy día, puedo vivir otras experiencias antes de empezar a audicionar”, cerró a modo de reflexión.