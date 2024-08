“Debería estar en un programa de farándula”: La dura crítica de Pamela Díaz a performance de Maite Orsini

Pastelero a tus pasteles. Así se podría definir el llamado de atención que Pamela Díaz le realizó a la diputada Maite Orsini, tras publicar un video en su cuenta de Instagram, contándole a sus seguidores que había extraviado su querido ukelele.

“Aviso de utilidad pública. Perdí mi ukelele, el del video...Soy de las que siempre tiene la esperanza de poder tocar, lo ando trayendo en el auto y lo bajo en las casas de mis amigos para ver si por ahí los convenzo de que saquen sus guitarras. Lo tengo que haber dejado en la casa de alguno de ustedes y no recuerdo. ¡Si alguien lo tiene que me avise por favor que lo extraño montones!”, explicó a sus seguidores respecto a al instrumento de cuerdas.

Pero, ni los cibernautas ni La Fiera empatizaron con su dolor y le recomendaron que se preocupara de su trabajo legislativo, como asistir a las votaciones, en vez de pedir de ayuda por su descuido musical.

Pamela Díaz le da tirón de orejas a diputada

Fue en su programa de Canal 13, Hay que decirlo, que La Fiera entregó su sincera opinión respecto a la performance de la parlamentaria, señalando que incluso “la ve” sentada en un panel de farándula.

“Esto es indefendible, trato de decir algo lindo pero como que digo ‘ya está bien’, a mí igual me gusta el show, me encanta pero te juro que es más allá...Siento que la Maite debería estar sentada en un programa de farándula, sorry que lo diga”, reflexionó, asegurando que el video -que Orsini finalmente borró- fue para molestar a Daniela Aránguiz.

Lo mismo opinó Arturo Longton, quien al tener un hermano diputado y exchico reality, consideró que debería cuidar su imagen y reservar esos contenidos solo para sus amigos y no mostrarlo a todo el público.

“Si yo voy a mi casa y veo ese titular yo creo que es broma porque es para no creerlo”, sentenció, consignó Tiempo X.