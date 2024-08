“¡Vengo a pedir explicaciones!”: Daniela Aránguiz hizo una sorpresiva aparición en el programa de Pamela Díaz

Esta semana una pseudo polémica se desató entre dos mujeres faranduleras, Pamela Díaz y Daniela Aránguiz, esto después de que la primera negara a la segunda como Pedro a Jesús en el Nuevo Testamento. La cual tuvo un segundo round en vivo en el programa de Canal 13, “Hay que decirlo”.

Durante su participación en el reality, “Ganar o servir”, la Fiera aseguró que no es ni será amiga de la Cara de Cuica. Lo que molestó a la panelista de “Sígueme”, ya que estaban estableciendo una buena relación después de una fuerte pelea que las distanció por años.

Por esto, Díaz se retractó públicamente en su programa de Canal 13, “Hay que decirlo”. “Le quiero ofrecer disculpas públicas a Daniela Aránguiz, que está muy enojada conmigo. Está enojadísima, ayer me llamó y no le contesté, porque me imaginé que se iba a enojar”, declaró.

“En el reality dije una frase inapropiada. Igual lo pienso. Dije que Daniela Aránguiz no es mi amiga y nunca va a ser mi amiga, estamos conociéndonos”, añadió.

El enfrentamiento en vivo y en directo

En el capítulo de este miércoles 14 de agosto del programa de farándula del 13 terminó con una sorpresa. La misma Daniela Aránguiz llegó a los estudios. Ellos volvieron de una nota del reality de Canal 13, y antes de comentarlo, Nacho Gutiérrez preguntó: “¿Qué hace Daniela Aránguiz en este estudio?”.

La música de tensión sonó inmediatamente, y Daniela se prestó para el show televisivo, entre risas, la exchica “Mekano” gritó: “¡Vengo a pedir explicaciones!”. La Fiera estaba descolocada y le preguntó a su “amiga”: “¿Y no estás al aire, voh? Te van a echar del otro lado”, le contestó Pamela.

“Cabezona, te van a echar del otro lado si estás al aire”, agregó, mientras Aránguiz se escondía detrás de la gente que estaba detrás de cámara. Una vez que le pasaron un micrófono a Daniela, ella aprovechó de ponerse de buena con sus jefes y le mandó un saludo a todo el equipo de TV+.

Daniela se acercó a los panelistas a saludar a todas las personas. “Mi ‘no amiga’, me rompió el corazón”, dijo la invitada mientras abrazaba a la Fiera. Antes de que terminara el programa, Pamela Díaz pidió una alarma de papita, y aseguró que Daniela Aránguiz está negociando para el nuevo reality de Canal 13.

Finalmente, ¿Cuál era el motivo de su visita a Canal 13? Daniela Aránguiz fue a un programa para Youtube que está haciendo Pamela Díaz en el camarín de la señal.