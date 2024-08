“Me volví loco con ella”: Daniel Valenzuela desclasificó cómo fue su intenso romance con Camila Andrade

El animador Daniel Valenzuela recordó en el programa De tú a tú de Canal 13 cómo fue la intensa relación amorosa que tuvo con Camila Andrade, después de su separación matrimonial con Paloma Aliaga, revelando que la vivió con extrema intensidad, hasta que quiso volver a la soltería.

Según contó a corazón abierto en conversación con Martín Cárcamo, se volvió “loco” de amor por la exMiss Mundo Chile y actual integrante del reality ¿Ganar o servir?. Pero, todo se derrumbó.

“Me embalé muy rápido. Yo tenía 35 y recién separado, Camila tenía 23. Guapísima y todo, entonces a los tres meses juntos nos fuimos a vivir”, recordó.

El locutor radial y exExtra Jóvenes reveló que vivió la relación como si el mundo se fuera acabar. El problema, es que con la misma rapidez que se enamoró, de igual forma se desencantó.

”Me volví loco con ella, yo soy así, me embalo, me entrego, cambio muebles, y después me pasa y quiero libertad de nuevo”, señaló respecto al romance que duró duró un año y medio, el mismo tiempo que después estuvo junto a Yamila Reyna.

“Me embalé de nuevo, a los tres meses viviendo juntos. A cambiar muebles de nuevo, segunda administración. Duramos como un año y medio también”, dijo sonriendo.

Daniel Valenzuela sobre sus intensas relaciones

Producto de ello, confesó que con la madurez y la experiencia aprendió a dosificar y vivir sus relaciones sin la intensidad de la juventud, dando prioridad a pasar más tiempo con sus hijas Eloisa y Alondra, de 13 y 16 años.

“Aprendí de eso. Hoy no me involucro tanto, mi gran sueño y mi gran pilar es poder vivir con mis hijas antes de que crezcan tanto más, y en esa jugada no es tan factible entregar mi tiempo a una pareja, no es justo”, reflexionó sobre su vida amorosa.