“Un excelente papá” y “Es necesario para nosotras”: El emotivo momento de Daniel Valenzuela junto a sus hijas en ‘De Tú a Tú’

El reconocido comunicador Daniel Valenzuela fue el protagonista del último episodio del programa “De Tú a Tú”, conducido por Martín Cárcamo. En una conversación íntima y emotiva, Valenzuela compartió detalles de su vida personal y profesional, abriendo las puertas de su hogar y, lo más importante, de su corazón.

PUBLICIDAD

El momento más conmovedor del programa llegó cuando sus hijas, Eloísa y Alondra, hablaron sobre su padre, revelando el profundo amor y respeto que sienten por él.

Durante el programa, Alondra, la hija menor de Daniel, no pudo contener las lágrimas al hablar de su papá. “Me emociona hablar de él porque quizás no le he demostrado tanto como hija que lo queremos...”, expresó la joven de 13 años.

“Hace que mis días estén muy alegres”, continuó, destacando la alegría y el apoyo constante que su padre les brinda, incluso en los momentos difíciles.

Martín Cárcamo, en su papel de entrevistador, no pudo evitar preguntar: “¿Lo amas? ¿Sientes que es un hombre extraordinario?”. Alondra, sin dudarlo, afirmó con la cabeza, reafirmando el lazo especial que la une a su padre. “Es necesario para nosotras”, agregó con emoción, dejando claro que la presencia de su padre es fundamental en sus vidas.

Daniel Valenzuela, visiblemente emocionado, reflexionó sobre el significado de las palabras de su hija. “Eso es ser exitoso, ¿no?”, comentó, evidenciando que para él, el verdadero éxito radica en el amor y la conexión con sus hijas.

Eloísa, por su parte, no estuvo presente en el estudio, pero envió un emotivo video sorpresa que fue exhibido durante el programa. “Me encantaría estar ahí contigo (...) Eres un excelente papá”, expresó la adolescente de 16 años, quien también aprovechó la ocasión para reconocer la dificultad de la adolescencia y cómo esta ha afectado su relación con su padre. “Si alguna vez creíste que soy muy distante, es parte de la adolescencia, pero yo siempre voy a estar ahí”, aseguró, palabras que tocaron profundamente a Valenzuela.

PUBLICIDAD

“Mis hijas son ángeles”

A lo largo del programa, el comunicador reveló que su mayor deseo es poder vivir junto a Eloísa y Alondra en algún momento, un objetivo que ha sido una constante en su vida desde el quiebre de su relación con Paloma Aliaga, la madre de las niñas.

“Mis hijas son ángeles que nos hacen la vida fácil. Y son conscientes de su realidad, pero felices, nunca han visto platos volando, nunca han visto histeria. En la reconstrucción hay que hacer una muy buena pega, y la hicimos todos”, confesó.

Incluso, manifestó su gran deseo de poder vivir junto a sus hijas, afirmando que tras el quiebre esa ha sido una de las partes más complejas, estar lejos de ellas en lo cotidiano. “En lo emocional el peor momento de este proceso para mí fue desvincularme de mis hijas en lo cotidiano. Eso me dolió muchísimo. La Eloísa me dijo una vez que quería vivir conmigo alguna vez antes de los 18 porque no tenía recuerdos de haber vivido conmigo, y la chica menos. Y hoy estoy enfocado en eso, en tratar de estabilizarme económica y laboralmente para vivir con ellas”, aseguró.