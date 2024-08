“Limpiar tu imagen no es mi rol”: La respuesta de Paula Escobar a descargos de Gala Caldirola

La periodista Paula Escobar le respondió a Gala Caldirola, luego que la española la tratara de “mediocre” y estar “mintiendo”, respecto a la información que entregó en “Qué te lo digo”, donde aseguró que Mauricio Isla le habría pedido el divorcio, porque ni él ni su familia estaban contentos con su actitud, ni querían que se quedara con parte de la herencia.

Además, indicó que Gala habría aceptado, pero con la condición de que el futbolista le dejara una casa a lo que él se había negado.

Ante esto la participante de ¿Ganar o servir? realizó un comunicado desmintiendo la información y la mandó a lavarse la boca, a lo que la panelista de farándula le respondió en los mismos términos.

Fue en el Instagram del medio Infama, donde Escobar se defendió y justificó su reporteo.

“Buenas tardes colegas : les pido el muro un seg… información comedida , reporteada. Acostumbro a recibir a @galadrielcaldirola desmintiendo e insultando como una tromba. Gala, lavar la boca, podría: lo que no es limpiar tu imagen. No es mi rol, no es mi responsabilidad. El lunes podemos seguir hablando. Y si vienen demandas… acá estoy”, dijo desafiante.

Los descargos de Gala Caldirola

Ante estos dichos, la española no dudó ni un segundo y salió este mismo sábado a desmentir el supuesto divorcio.

“Es la segunda vez que tengo que salir a aclarar temas personales a los que ni siquiera yo me he referido”, comenzó diciendo Gala en un video compartido en su cuenta de Instagram, visiblemente molesta por la situación.

“Este comunicado lo estoy haciendo porque Mauro y yo lo hemos hablado, y a los dos nos incomoda muchísimo que los periodistas mediocres se metan a hablar de temas tan personales como puede ser esto, sin tener conocimiento, mintiendo y tratando de hacer noticia sin tener ni puñetera idea de lo que realmente sucede en nuestras vidas”, sentenció la española.

Gala dejó claro que tanto ella como Mauricio han procurado mantener una relación respetuosa y privada, a pesar de las adversidades que han enfrentado como pareja. “Lo único que voy a pedir de mi parte y de parte de Mauricio, es que respeten y que no hablen de nuestra familia sin tener conocimiento”, solicitó.

“Lávate bien la boca...”

La parte más contundente del mensaje de Gala estuvo dirigida directamente a Paula Escobar, a quien no dudó en enfrentar públicamente. “No vamos a permitir que nadie ensucie o estropee nuestra situación familiar porque es lo más importante para nosotros. Así que Paula Escobar cierra la boca y lávatela bien antes de hablar de mi familia. Te lo pido con mucho respeto, con todo el respeto que tú no estás teniendo hacia mí y hacia Mauro”, advirtió, visiblemente indignada.

Además, la española subrayó la importancia que tiene la familia en su vida y cómo no está dispuesta a tolerar que se metan con su círculo más cercano. “Yo puedo estar muy acostumbrada a que hablen de mí y me inventen romances, me meten un novio diferente cada semana. Es súper incómodo, sí, pero me da igual, porque hablan sólo de mí, yo soy grandecita, yo me valido sola, no necesito que nadie me valide”, señaló.

“Pero que toquen a mi familia, eso no lo voy a permitir. Nada relacionado con mi familia. No quiero que vuelvan a hablar ni de mí, ni de mi exmarido, ni de mi hija, ni nada en relación con mi familia, porque va una demanda”, advirtió.

Finalmente, Gala hizo un llamado a la ética y profesionalismo en el ejercicio del periodismo, exigiendo respeto hacia su vida personal y la de su familia. “Me parece una falta de ética, de profesionalismo de estas mentirosas periodistas baratas, y lo único que pido es un poquito más de respeto”, concluyó.