Julia Fernandes reveló quién era la persona que le movía el piso en “Ganar o servir”: “Estoy esperando que me conteste”

La brasileña Julia Fernandes dejó a entrar la grande en el reality de Canal 13, “Ganar o servir”, esto porque tenía una misión que le dejó la producción: molestar a las parejas que estaban dentro del encierro. Su principal blanco fue la relación entre Fran Maira y Austin Palao, quien se dejó coquetear por la modelo, lo que despertó la molestia de la joven.

PUBLICIDAD

Sin embargo, mientras se emitían estas imágenes por la señal del 13, la modelo dejó claro que todo esto fue orquestado por la producción. “Espero que las personas entiendan que entré con mi guion listo, mi papel era molestar a las parejas para que tengan contenido, es una novela”, escribió en sus historias de Instagram.

“La persona que yo de verdad estaba interesada era prohibido y nuestra charlas, coqueteos, nunca va a salir en la tele, pero esta persona sí me gustaba. Nunca puedo ser yo en estos realities”, cerró la joven brasileña.

La confesión de Julia Fernandes

Julia Fernandes fue la última persona que fue eliminada del reality, y está libre de dar declaraciones. El medio Página 7 le consultó sobre la identidad de esta persona que sí le gustaba, y la brasileña reveló el nombre. Ya hubo una pista dentro de la emisión del programa.

“Es la Cami (Recabarren)”, confesó. Vale mencionar que durante la salida de ésta, Julia Fernandes se despidió de la compañera que fue eliminada con un inesperado beso en la boca, el cual fue recibido por gusto por la nortina.

“Yo pensé que no iba a pasar nada, y que el besito no iba a aparecer en la tele, pero sí pasó. Quiero mucho a la Cami, la he invitado a cenar y estoy esperando que me conteste. Quiero subir un par de videítos si es que me acepta, porque vive muy lejos esa mujer”, contestó Julia Fernandes.