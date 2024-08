¿Nano Calderón a un reality? Hijo de Raquel Argandoña estaría negociando para entrar a un encierro

Hernán “Nano” Calderón, hijo de la destacada figura televisiva Raquel Argandoña, encendió las alarmas en las redes sociales tras insinuar que podría sumarse a un nuevo reality show de Canal 13. La noticia se dio a conocer luego de que el joven influencer compartiera una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, donde sugirió estar en conversaciones con el canal para su posible participación en este nuevo formato.

La primera pista fue una historia que Nano subió a Instagram, en la cual se lo veía en lo que parecía ser una oficina de Canal 13. “Como que agua y no me tienen Coca Zero, empezamos mal. Están todos en el canal locos que esté sentado aquí jajaja. Uno se acercó a decir Nano, cuando dijiste ‘los escucharé’ aquí saltaban porque venías”, escribió Calderón. Incluso, luego compartió una foto del logo de Canal 13, dejando en evidencia su posible llegada a la producción del excanal del angelito.

El reality en cuestión, que aún no tiene nombre oficial, se perfila como un programa de parejas ambientado en un correccional, inspirado en el exitoso formato “Pelotón” que marcó una época en la televisión chilena.

Nano Calderón, conocido por ser hijo de una destacada figura pública, ha estado en el ojo del huracán mediático en varias ocasiones. Uno de los episodios más recordados fue el incidente en 2020, cuando fue detenido y condenado por amenazas, daños y lesiones tras agredir a su padre, Hernán Calderón. Este hecho generó un quiebre en la familia Calderón-Argandoña y marcó un antes y un después en la vida del joven.

“Me echarían al toque”

A pesar de haber sido consultado en varias ocasiones sobre la posibilidad de participar en un reality, Calderón había rechazado las ofertas anteriores. “Más de una vez. La primera por el puro nombre que tenía el reality dije paso”, confesó. Sin embargo, admitió que en otras oportunidades estuvo tentado a aceptar. “Las otras veces sí lo pensé porque me dijeron que era de competición (eso quería), que no era el típico reality de cahuines y relaciones, pero al final no me metí y mejor porque fue exactamente lo que me decían que no sería”, explicó.

En cuanto a cómo se vería a sí mismo dentro de un reality, Calderón bromeó en su momento: “Igual estando adentro hay que tener mucha paciencia con tanto w... me echarían al toque”.