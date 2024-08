“Lo estoy pensando”: Daniella Campos confirmó que fue contactada para el próximo reality de Canal 13 y ya rayó la cancha con su sueldo

La periodista Daniella Campos dejó la grande tras su participación de este lunes en el programa de farándula, “Zona de estrellas”, en donde realizó graves acusaciones en contra dos de sus excompañeras de TV+, Daniela Aránguiz y Raquel Argandoña.

Al día siguiente, la gemela Campos se repitió el plato, pero esta vez para ejercer su rol como periodista de farándula en el panel. Sin embargo, su vida nuevamente fue discutida en un segmento del programa ya que su nombre había sido rumoreado como uno de los convocados al nuevo reality militar de Canal 13, que se llamaría “Palabra de honor”.

“A mí me llamaron de ese reality, para el anterior y para éste”, contó. “Me dijeron que me fuera de vacaciones y lo pensara. Me fui de vacaciones, pero no pensé en eso, tenía a Raquel acá (en la mente). Lo estoy pensando” confesó.

La oferta de Canal 13 a Daniella Campos

Con respecto a la oferta que le entregó Canal 13, ella partió rememorando sus conversaciones para “Ganar o servir”, en donde señaló que le ofrecieron entrar por un tiempo determinado y que le dieron todas las facilidades.

De igual forma, confirmó que le querían hacer una encerrona y que se juntara con Denisse Campos, su hermana gemela con quien no habla hace años, pero le aseguraron que en esta ocasión, no era el caso.

La periodista aseguró que si acepta el trato sería por un mes, ya que no podría estar tanto tiempo lejos de su hija. Ella dijo que esta vez realmente sí estaba considerando la oferta, a diferencia de en ocasiones anteriores.

Desde ya, Daniella Campos apuntó que no entraría a un reality por menos de $30 millones de pesos al mes, debido a que “hay dos tipos de personajes que pueden entrar a un reality, una persona que no la conoce nadie y no tiene nada que perder, o una persona que es conocida y tiene todo que perder. Ahí hay una diferencia en las lucas”.

Daniella Campos Captura: Zona de estrellas

Los rumoreados convocados

El periodista Pablo Candia quería saber si estaba más cerca de rechazar o aceptar la oferta, pero en vez de entregarle la información, dijo que le podía confirmar el nombre de alguien que también fue convocado.

Ella se enteró de esto ya que recibió un llamado de esta persona, quien también se enteró que Campos estaba dentro de las consideradas. Si bien no reveló esta información, se dio a entender que se trataría de Kike Acuña.

En el programa hicieron un compilado de los rumoreados: Fanny Cuevas, Kike Acuña, Francisco Kaminsky, Solange Paredes (hermana de Esteban Paredes), Cata Pulido y Jennifer “Pincoya” Galvarini.