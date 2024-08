Pangal Andrade entregó su opinión sin filtro sobre la participación de su primo Pedro Astorga en “Gran Hermano”

Los primos imparables en las competencias físicas, Pangal Andrade y Pedro Astorga, están batallando en dos realities distintos. El primero se encuentra en “Ganar o servir”, siendo el capitán del equipo “Soberanos” y considerado como el gran rival a vencer.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el hijo de Ricardo Astorga está en “Gran Hermano”, en donde solamente puede competir por el liderazgo semana por medio tras un cambio de reglas que lo dejó con las manos atadas y una gran decepción en su rostro.

“Si entro por alguna cosa a este programa, es para competir y si no me dejan competir, porque soy bueno compitiendo, es una lata, pues, que quieres que te diga”, expresó Pedro.

“No es que me ponga triste, me da rabia. O sea, si yo vengo a este programa es para competir y si no me dejan, fácil la decisión, la verdad”, agregó.

Al no poder competir como lo hacía en “Pareja Perfecta”, Pedro se percibe como un pez fuera del agua, lo que fue comentado, durante una reciente entrevista exprés por Pangal Andrade. “Es una máquina. Nos criaron como hermanos. Está en el reality equivocado, pero bueno. Es un capo”, señaló al ser consultado por su primo.

El otro primo de Pangal y Pedro

Esta dupla de primos ya es reconocida por el desempeño inigualable en las pruebas físicas, pero el clan Astorga Andrade no termina ahí. Su primo, Chagual Orrego Astorga, recientemente subió una publicación a su cuenta de Instagram haciéndole honor a la reputación de su familia.

Chagual mostró sus propias destrezas al colgarse de una rama de árbol, explicando con humor el secreto del éxito familiar. “¿Por qué a mis primos les va bien en los realitys?”, preguntó antes de mostrar su agilidad. Su respuesta fue simple pero reveladora: “Porque nos criamos así, desde chiquititos”.

PUBLICIDAD

En una conversación exclusiva con Publimetro durante una visita a Matanzas junto a Vive Chile, Chagual Astorga ofreció más detalles sobre su infancia en el Cajón del Maipo. “Somos prácticamente nacidos y criados en la montaña, en mi caso, yo nací aquí en la casa”, explicó. Para Chagual, el contacto constante con la naturaleza, inculcado por su familia desde siempre, fue fundamental en el desarrollo de sus habilidades físicas y creativas.

“A nosotros nos llegó la tele, los computadores, por lo menos en mi caso, a los 15 años”, recordó el ingeniero forestal. “Nuestro mayor juego era la naturaleza, salía el sol, y salíamos, y volvíamos a la casa cuando se estaba poniendo el sol”, contó. Este estilo de vida, enfocado en la exploración y el ejercicio al aire libre, les brindó una habilidad y una resistencia física desde pequeños que ha perdurado hasta hoy.

“Era prácticamente pasar todo el día en la montaña. En los esteros, en los árboles, escalando piedras. Eso nos dio una habilidad desde chiquititos y un ejercicio que nos impulsó para siempre”, sostuvo Chagual en exclusiva con Publimetro.