Michelle Carvalho le pone paños fríos en “Gran Hermano” a posible remember con Pedro Astorga: “Ni a mí me pescaría”

Aunque sus fanáticos han especulado y deseado en redes sociales que sus tiernos y amorosos acercamientos dentro del encierro de “Gran Hermano” con Pedro Astorga culminen en una relación amorosa, la brasileña Michelle Carvalho le puso anoche paños fríos a cualquier posibilidad de romance entre ambos.

Fue luego de la competencia de salvación de la placa de nominados que Carvalho se sinceró con Patricio, el ganador de la prueba, a quien le reconoció que a pesar de la buena relación que mantiene con el primo de Pangal Andrade, ve muy difícil que el chico reality decida involucrarse sentimentalmente con ella. Principalmente, porque en más de 12 años de conocerse, lo suyo es una consolidada amistad más que atracción física.

Las dudas de Michelle Carvalho con Pedro Astorga

“Pedro es muy buena persona, es un hombre con muchos valores. Es correcto, es honesto, es tranquilo, es un pan de Dios”, inició la modelo brasileña, quien incluso aseveró que Astorga “es (un hombre) para casarse, literalmente”.

“Jamás se metería en una pelea, a menos que sea para defender a alguien que él estime mucho o que vea una falta de respeto a una mujer tremenda”, agregó Michelle, quien sin necesidad que Patricio le preguntara por sus acercamientos con Astorga, aclaró que ni siquiera lo ve involucrado en alguna relación con otra de sus compañeras de encierro en la casa-estudio de Buenos Aires.

“Dudo que se relacione con alguien de aquí adentro, ni que yo quisiera. Dudo incluso que me pescaría hasta a mí. Ni cag***, ni a mí me pescaría”, sinceró.

Y es que para Michelle la relación entre ambos no pasa más allá que una de amistad y gran respeto de parte del deportista hacia ella.

“Él ya me ve con ojos de mucho cariño, como familia, hermana, prima, no sé. Con ojos de respeto, no con deseo ni nada”, puntualizó Carvalho, quien si bien especuló con el hecho que “podría darse” algo amoroso con Astorga, es muy difícil que pase porque “ya nos vemos tan familia, que está difícil ahí”.