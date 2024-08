¿Nueva baja en Gran Hermano? Viralizan misteriosa secuencia de una participante ordenando sus maletas de madrugada en el reality de CHV

Una sorpresiva secuencia de una de las participantes del reality “Gran Hermano”, ordenando sus maletas esta madrugada en una de las habitaciones del encierro, provocó una gran cantidad de especulaciones entre usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que ella dejaría en evidencia la inminente y próxima renuncia al programa de telerrealidad de Chilevisión.

La secuencia se dio poco minutos después de las 5 de la madrugada de este sábado, y en ella es posible ver a Angélica Sepúlveda organizando sus prendas en la soledad de la noche.

La eventual renuncia de Angélica Sepúlveda a “Gran Hermano”

Un gesto que para muchos seguidores del programa en redes sociales, que pudieron verlo en el en vivo de DGO, es una clara señal que la oriunda de Yungay seguirá los pasos de Sebastián Ramírez, el primero de los participantes que decidió irse voluntariamente del reality.

“Angelica no se adaptó a los tiempos y ya no vende como personaje de reality”; “Se concluye que es buena en realities ‘editados y grabados’. Lastimosamente no supo jugar. #GranHermamoCHV se comió a Angélica”; o “Si se va, se va sin pena ni gloria. No hizo nada”, que hicieron hincapié en que la chica reality no logró encantar con su personaje a los seguidores del programa de CHV.

Otros, en tanto, recordaron que Sepúlveda había adelantado antes de ingresar a “Gran Hermano” que su estadía en el estelar de telerrealidad no sería muy prolongada, algo que quedaría evidenciado con las imágenes viralizadas esta madrugada.

“Igual dijo que iba por dos semanas porque salía cara para la producción, así que asumo que en vez de retirarse el domingo lo hará mañana (sábado), ya que se comenta que peleó con Michelle (Carvalho) luego de la fiesta, y por eso cortaron transmisión”, explicaron.

Con todo, cabe destacar que desde su ingreso al programa Sepúlveda ha protagonizado una serie de polémicos enfrentamientos verbales con otras participantes del reality, entre ellas, la misma Carvalho y la venezolana Alexandra “Chama” Méndez; y además ha sido sancionada por filtrar información de fuera del encierro a otros integrantes del espacio, como Pedro Astorga.